Il flirt tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini è finito. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, dopo un weekend passionale, il tennista è sparito, lasciando con un pugno di mosche in mano l’ex Madre natura di Ciao Darwin.

Paola Di Benedetto e Berrettini: flirt finito

Dopo la fine della lunga storia d’amore con Federico Rossi, Paola Di Benedetto ha collezionato una delusione dopo l’altra. Nelle ultime settimane, sembrava che l’ex Madre natura di Ciao Darwin avesse ritrovato il sorriso accanto a Matteo Berrettini, ma il flirt è durato quanto un “caldo weekend in Toscana“. Questo è quanto si legge sul settimanale Chi.

Berrettini è sparito: Paola è infuriata

Stando a quanto si legge nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, Berrettini è sparito dalla vita di Paola dopo un weekend passionale in Toscana.

Tutto sembrava essere andato per il meglio, eppure Matteo ha deciso di darsi alla macchia. La Di Benedetto, ovviamente, non l’ha presa bene perché sperava che il flirt si trasformasse in qualcosa di più importante. “Da quel momento il tennista è sparito. E Paola non l’ha presa per niente bene“, si legge sulla rivista di Alfonso Signorini.

Paola Di Benedetto nuovamente single

Dopo un inizio scoppiettante, Paola e Berrettini hanno diviso le loro strade.

La Di Benedetto, quindi, è tornata single. Al momento, è bene sottolinearlo, né il tennista e né tantomeno l’ex Madre natura di Ciao Darwin hanno commentato il gossip.