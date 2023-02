Giulia Salemi ha confermato di essere in crisi con Pierpaolo Pretelli in diretta al GF Vip.

In diretta al GF Vip Giulia Salemi ha confermato le voci in circolazione nelle ultime ore e che la volevano in crisi con il fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi: la crisi con Pierpaolo

Nelle ultime ore sui social sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti una presunta crisi tra Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli che, secondo i rumor, non si sentirebbero addirittura da giorni.

In diretta al GF Vip Alfonso Signorini ha interpellato l’influencer in merito alla questione e lei, tra lo stupore generale, ha confermato che le voci sarebbero vere:

Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni. Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti, non è in discussione l’amore. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la relazione, io spero di trovare una soluzione”, ha dichiarato con la voce rotta dal pianto.

Al momento non è dato sapere perché la coppia sia in crisi e Giulia Salemi ha chiesto di rispettare la sua privacy in un momento tanto delicato.

Fino a poco tempo fa per lei e Pierpaolo si parlava addirittura di imminenti fiori d’arancio e in tanti, sui social, si chiedono cosa possa essere accaduto tra i due. La loro relazione è sbocciata nella casa del GF Vip e nel corso del tempo Giulia è riuscita a farsi amare anche dalla famiglia dell’ex velino, conquistando in primo luogo l’amore di suo figlio Leo (nato dalla precedente relazione tra Pierpaolo e Ariadna Romero).