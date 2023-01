Pantaloni in pelle, come abbinarli? Outfit e idee

Pantaloni in pelle, outfit e idee su come indossarli in questa stagione

Durante la stagione invernale i pantaloni sono l’indumento ideale per affrontare con comodità i nostri impegni quotidiani. Tornati in auge, i pantaloni in pelle sono i veri protagonisti di questo inverno.

Pantaloni in pelle: quali scegliere?

I trend della stagione autunno inverno 2022/23 vedono la pelle come una delle protagoniste indiscusse.

Vera o sintetica, nera o colorata, la pelle ha avuto un successo eccezionale sulle passerelle. Troviamo un’ampia scelta di modelli, dall’intramontabile pantalone in pelle skinny effetto leggins ai modelli regular, la cui vestibilità assomiglia a quella dei jeans, per arrivare infine a quelli baggy effetto cargo. Inoltre, i pantaloni in pelle si sono arricchiti di dettagli ripetto al passato, troviamo oggi zip, frange e lacci. I leather pants si trovano sia a vita alta sia a vita bassa che, tra l’altro, è prepotentemente tornata di moda.

Per quanto riguarda invece i colori, quest’anno per i pantaloni in pelle si punta molto sul nero, ma sono di tendenza anche i pantaloni in pelle in marrone, sia caramello sia cioccolato, e in rosso fuoco.

Pantaloni in pelle: quando indossarli

All’apparenza i pantaloni in pelle sembrano difficili da portare, infatti c’è chi sostiene che siano volgari o che possano rendere l’outfit troppo aggressivo. In realtà, se si fanno i giusti abbinamenti, i leather pants possono essere indossati in diverse occasioni, da quelle più casual a quelle più eleganti.

Non solo, quest’inverno i pantaloni in pelle sono una vera e propria rivelazione degli outfit in alta quota! Grazie all’interno imbottito, i leather pants sono molto più caldi e morbidi di quanto si possa credere, sono state molte infatti le celebrità che li hanno indossati in montagna, abbinati ad esempio a maxi maglioni e a cappotti extra long con cintura, oppure con un montone cropped e una maxi sciarpa.

Pantaloni in pelle: abbinamenti e consigli

Vediamo ora qualche idea e qualche consiglio su come abbinare i vostri pantaloni in pelle quest’inverno: