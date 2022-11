Il jeans continua ad essere un capo immancabile nel guardaroba femminile. Non stanca mai, che sia chiaro o scuro, stretto o largo. Scopriamo quali sono i modelli di tendenza per l’inverno 2022/2023: i must have e le novità.

Tendenze jeans per l’inverno 2023: taglio largo e vita alta

Casual, che sa prestarsi a occasioni meno ordinarie, se abbinato nel modo giusto. L’oversize, di tendenza negli anni Novanta, continua ad adattarsi a ogni fisicità; è in grado di mettere a proprio agio i corpi più sinuosi, mentre valorizza la morbidezza del taglio su fisici più snelli. Adatto con sneakers e maglioni per gli outfit da giorno, ma anche con una camicia e un tacco per le occasioni serali.

Nell’ultima Fashion Week di Milano è stato da più stilisti proposto in accordo a blazers in velluto, tessuto che ben si accosta al jeans. È tra le tendenze più in voga negli ultimi anni e quest’anno si aggiudica il primo posto nella lista dei must have, anche nella versione accorciata, sopra la caviglia. Ma c’è di più: novità di quest’inverno è una variante più sportiva, stile boyfriend, che mantiene il taglio largo e la vita alta, ma con una linea meno pulita, dalla tipica stropicciatura militare.

Taglio slim e vita alta

Per chi si sente a suo agio nel mostrare le proprie forme rimane il preferito e di gran lunga più versatile del taglio over. Da indossare con qualunque tipologia di scarpa bassa, resta il primo amore di décolleté e pumps per un outfit elegante, ma non eccessivamente impegnativo, e il migliore amico degli stivali, alti o bassi -indossato rigorosamente dentro- magari con un calzino a vista che lo riveste. È un taglio che, nonostante metta in evidenza cosa c’è al di sotto, riesce a dare armonia alla gamba, allineandola fino alla vita, a differenza dell’ormai scalzato pantalone a vita bassa, che metteva, invece, in difficoltà i fisici meno longilinei. Ideale da indossare con un maglione o una camicia, piegati internamente al pantalone – completamente o solo nella parte anteriore –, per valorizzarne il punto vita.

Strappi e colori

Il jeans strappato: o lo ami o lo odi. Approdato sulle passerelle ormai da anni, ha attenuato la sua fama trasgressiva per rivendicare la capacità di prestarsi ad abbinamenti assolutamente armoniosi, dando però quel tocco street che non si disdegna mai in un outfit di tendenza. Quest’inverno si preannuncia tra i più richiesti, in coppia con la calza giusta da sfoggiare “a pezzi”. E poi, i colori. Anzi, il colore Blu notte. La tonalità scura vince a mani basse sui toni chiari e sulle sfumature, assolutamente bocciate dalle tendenze di quest’inverno 2023. Un blu scuro per un tono netto e deciso, capace di far trasparire l’eleganza e la sportività che solo il tessuto del jeans sa fondere insieme.