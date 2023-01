Pantaloni cargo mania: sono loro la tendenza del 2023

Volumi oversize, tasche ben visibili ed estetica militare: i pantaloni cargo continuano a conquistare il mondo della moda riconfermandosi una delle maggiori tendenze del 2023. Se ancora non ne avete un paio nel guardaroba, questo è il momento adatto per acquistare il vostro modello!

I pantaloni cargo sono la vera tendenza del 2023

Li abbiamo visti entrare nei guardaroba a passi molto lenti, ma il 2023 li ha confermati tendenza assoluta non solo di stagione, ma dell’anno intero. I pantaloni cargo, con il loro stile giovanile, sportivo ed extra voluminoso, donano all’outfit quella sfumatura military-chic che conquista sempre e comunque.

I pantaloni cargo si caratterizzano per i loro volumi molto ampi, le loro tasche extra large, le coulisse per stringere e i lacci lasciati liberi lungo le gambe.

L’oversize è l’elemento più importante: avete mai visto un paio di pantaloni cargo aderenti? Impossibile.

Lo stile richiama le vibes hip hop anni 90/inizio anni 2000, ma nel 2023 i pantaloni cargo sono proposti in più colori e in più abbinamenti, tant’è che anche le passerelle dell’alta moda non hanno resistito a proporli: se non è tendenza questa.

Dopo un dubbio iniziale sul loro destino, i pantaloni cargo tornano nel 2023 più sicuri di prima.

I modelli in commercio sono numerosi e non solo ispirati al classico acetato hip hop tipico delle nuove generazioni. Ebbene sì, i pantaloni cargo riescono ad acquisire sfumature sporty-chic, adattandosi a ogni tipo di età e di silhouette.

I cargo pants conquistano tutte: versatilità e stile

I cargo pants conquistano davvero tutte le donne: dal fit più baggy, a quelli con la gamba leggermente più stretta, alla vita bassa o alle coulisse più strette, i cargo si adattano perfettamente a ogni stile. L’elemento che non può mai mancare? Le maxi tasche, ovviamente.

Sebbene gli scetticismi nati dietro tale modello, i cargo sono in realtà perfetti da abbinare a ogni tipo di outfit, da quelle più casual a quelle più glamour. Insomma, i cargo pants hanno come primo sinonimo la versatilità.

Di jeans, di acetato, di tessuto più elegante, di ecopelle, verdi militari, bianchi panna, rosa pastello, marroni, beige, total black o blu mare: basta che ci siano le tasche, il resto va sempre bene. La lunghezza è variabile, ma di solito i cargo arrivano fino alla caviglia o, in alcuni casi, leggermente sopra. Spesso sono stretti alla caviglia dai lacci, ma ci sono molti modelli che invece cadono dritti e leggermente più larghi.

Gli abbinamenti sono infiniti, dipende dall’occasione e dipende soprattutto da che chi vi sentite di essere in quel momento. I cargo pants stanno bene con gli anfbi, con le sneakers, ma abbracciano anche i tacchi, per un gioco di contrasti di stile che non rimane inosservato. Sopra t-shirt, camice, felpe, giacche oversize e cappotti lunghi oversize lasciati aperti. Giocate con la sovrapposizione di stili, giocate con la creatività e giocate con le vostre personalità: i pantaloni cargo vi asseconderanno in ogni situazione.

I modelli in commercio sono numerosi, non vi resta che scegliere quello più adatto a voi e costruire il vostro outfit di tendenza: il 2023 vi aspetta.