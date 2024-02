Il noto sito di gossip Dagospia ha riportato una vecchia intervista di Pamela Prati, dove la soubrette raccontava di essere rimasta incinta di Adriano Celentano. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Pamela Prati: “Rimasi incinta di Adriano Celentano”

Dagospia nelle ultime ore ha recuperato una vecchia intervista a Pamela Prati, nella quale la soubrette aveva rivelato di aver avuto un breve flirt con il noto cantante Adriano Celentano e di essere rimasta incinta. La Prati ha raccontato che lei e il Molleggiato si sono amati per due meravigliose notti e che poi le ha scoperto di aspettare un bambino. I due si conobbero su un set per un servizio fotografico, con la Prati che ha raccontato che sul set Adriano cercava sempre di baciarla. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono state le parole rilasciate da Pamela Prati nell’intervista ripresa da Dagospia: “A Roma prima di lui avevo avuto soltanto un amore, consumato prevalentemente in una cella frigorifera tra quarti di bue, con un giovane garzone di macellaio. Ma quando conobbi Adriano Celentano, a vent’anni, ero ugualmente abbastanza innocente. Ci amammo per due meravigliose notti. E ora attendevo un figlio da lui.” Pamela Prati, sempre nell’intervista, raccontò che, una volta scoperto di essere incinta, cercò il cantante per dirglielo: “quando riuscii a trovarlo e a dirglielo al telefono si comportò come un estraneo imbarazzato. ‘Ho già i miei figli’, mi disse, ‘potevi stare più attenta’. La Prati, a quel punto, decise di abortire, anche perché non vedeva al tempo un’altra soluzione. Era ancora troppo giovane e soprattutto non poteva permettersi di mantenere un bambino.

Pamela Prati: “Avrei voluto tenere quel bambino”

Come abbiamo appena visto, il noto sito di gossip Dagospia ha trovato una vecchia intervista a Pamela Prati, dove la soubrette raccontava di un breve flirt avuto con il cantante Adriano Celentano. All’epoca Pamela aveva solo vent’anni ed era all’inizio della sua carriera. Lei rimase incinta ma, vista la reazione poco incoraggiante di lui e l’impossibilità economica di mantenere un figlio, decise di abortire. Disse però che le sarebbe piaciuto invece tenere quel bambino. Queste le sue parole nell’intervista: “quel bambino lo avrei voluto, ma non potevo metterlo al mondo da sola e senza denaro. Quando seppe che avevo abortito, Adriano mi sgridò: ‘Hai commesso un orribile peccato’, disse. Un anno dopo quei giorni tremendi lo incontrai di nuovo a Roma. Fu gentile e mi invitò ad andarlo a trovare nel suo albergo, cosa che a me parve un insulto.”

Pamela Prati alla fine non ha mai avuto figli, un argomento che lei stessa ha affrontato di recente in una intervista al Corriere della Sera: “mi spiace non aver avuto figli, ma sono una zia molto presente. Tra nipoti e pronipoti ne ho una trentina. Li ho seguiti e li seguo tutti.”

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Perché Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati (di nuovo) insieme? Le ultime indiscrezioni