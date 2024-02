Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati nuovamente insieme? Scopriamolo all’interno di questo articolo.

Sophie Codegoni e Basciano sono tornati (di nuovo) insieme?

Secondo le ultime indiscrezioni pare che tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ci sia un ritorno di fiamma. A lanciare l’indiscrezione sono stati alcuni fan della coppia che hanno mandato le proprie segnalazioni all’esperta di gossip Deianira Marzano. I due infatti sarebbero stati visti insieme in un locale a Milano. Inoltre, pare che l’influencer abbia da poco ripreso a indossare alcuni abiti che le aveva proprio regalato l’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Anche secondo l’investigatore social Alessandro Rosica, i due nelle ultime settimane si sarebbero riavvicinati: “Basciagoni, ultima ora. Tantissime le segnalazioni nelle ultime settimane, ora però è tutto possibile. Incredibile ma vero, i Basciagoni ci starebbero riprovando, seppure in maniere totalmente tranquilla. Fonte 100% vera. Se ne son dette di cotte e di crede, non condivido totalmente, anche perché con certe parole grosse ‘la tv si allontana per sempre’, però per il bene della bimba è giusto riprovarci l’ultima volta. Speriamo bene”. Insomma, dopo le accuse che si sono lanciati per mesi, sembra invece che tra i due sia tornato il sereno. Per il momento nessuno dei due diretti interessati ha confermato le indiscrezioni, ma nemmeno smentito. Staremo a vedere.

Sophia Codegoni e Alessandro Basciano, perché si erano lasciati?

Come abbiamo appena visto, secondo le ultime indiscrezioni pare che ci sia un ritorno di fiamma tra Sophia Codegoni e Alessandro Basciano. I due si sono conosciuti nel 2021 all’interno della casa del Grande Fratello, dove si sono innamorati. La storia è proseguita anche una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, tanto che nel 2022 Basciano ha fatto la proposta di matrimonio a Sophie sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. I due però, che a maggio 2023 sono diventati genitori di Céline Blue, si sono lasciati. Sophie infatti ha accusato Alessandro di tradimento, manipolazione psicologica e anche di averla picchiata. Ecco le parole della Codegoni a “Verissimo” da Silvia Toffanin: “mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché mi ha accompagnato un suo amico a piastrarmi i capelli, dicendomi che non dovevo andare in camera con un altro uomo che per lui era un fratello”. Basciano ha poi smentito di aver mai dato uno schiaffo a Sophie. Sempre nel corso dell’intervista con la Toffanin, Sophie Codegoni aveva anche dichiarato che non sarebbe tornata sui suoi passi: “non voglio più stare con lui, ho sopportato abbastanza, troppe cose. Quando dice che sono concentrata su me stessa, è vero, perché per troppo tempo sono stata concentrata solo su di lui.” Proprio a seguito di queste parole, il riavvicinamento tra i due ha sorpreso molti. Staremo a vedere se uno dei due uscirà allo scoperto e confermerà o meno il gossip.

