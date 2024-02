Belen Rodriguez e il fidanzato Elio Lorenzoni si sono lasciati. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il perché.

Perché Belen e Elio si sono lasciati?

Solo qualche mese fa si parlava di matrimonio e di avere un figlio, oggi invece sembra che la relazione tra la showgirl argentina Belen Rodriguez e l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni sia giunta al capolinea. Da qualche tempo infatti Belen non ha più pubblicato post o storie assieme a Elio, cosa che invece faceva di frequente, ma solo foto e video da sola o in compagnia dei figli, Santiago e Luna Marì. Alcuni utenti si sono accorti della cosa e hanno commentato così uno degli ultimi post di Belen: “ma Elio? Che fine ha fatto?”, “Insomma anche Elio se l’è data a gambe”. Su Novella 2000 si legge che la redazione del giornale sarebbe stata contattata da una fonte vicina all’imprenditore che avrebbe confermato la fine della storia d’amore. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che Elio si sarebbe allontanato da Belen perché infastidito da alcune uscite di lei che, sui social, ha attaccato i suoi ex, Stefano De Martino e Antonino Spinalbanese. Fabrizio Corona, dalle pagine di Dillinger Newsm fa intendere che tra Belen e Elio la relazione sia finita: “Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito per ritrovare se stessa. Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli e i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra.”

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: la storia d’amore

Nessuno se lo aspettava ma pare proprio che Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non stiano più assieme. La loro storia è nata lo scorso anno, dopo l’ennesima fine della relazione tra la showgirl argentina e il conduttore televisivo Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. Tra Belen ed Elio sembrava andare tutto a gonfie vele, tanto che l’ex conduttrice di “Tu Si Que Vales” si era ripresa dopo un periodo davvero difficile a seguito della fine della storia con De Martino, che, stando a quello che ha raccontato lei, lo aveva tradito ripetutamente. Durante un vacanza alle Maldive, Elio Lorenzoni aveva addirittura chiesto a Belen di sposarlo e lei aveva accettato con gioia. Da allora tantissime le storie e i post pubblicati dalla showgirl argentina su Instagram, a testimonianza del forte legame con l’imprenditore bresciano, tanto che l’ipotesi di un terzo figlio non era poi così lontana. Adesso invece la notizia della rottura o comunque di un allontanamento tra i due. Per ora Belen non ha detto niente in merito, restiamo in attesa di ulteriori notizie.

