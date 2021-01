The Undoing – Le verità non dette, è una serie tv in onda su Sky Atlantic dall’8 gennaio e in streaming su Now Tv. Si tratta di un thriller psicologico tratto dal romanzo di Jeans Hanff Korelitz, Una famiglia felice, e interpretato da un affascinante ed enigmatico Hugh Grant, che ha recentemente parlato di un possibile seguito del celebre film Notting Hill e la bellissima attrice australiana, Nicole Kidman.

A colpire, oltre alla trama ben architettata, sono proprio i look dell’attrice. I cappotti indossati dalla Kidman infatti, sembrano richiamare l’evoluzione del suo personaggio durante la serie.

I look di Nicole Kidman in The Undoing

Nel mondo del cinema e delle serie tv nulla può essere lasciato al caso, neanche gli abiti indossati dai protagonisti, e i look di Nicole Kidman in The Undoing non sono da meno.

L’attrice interpreta Grace Fraser, terapista newyorkese di successo che insieme al marito, l’oncologo pediatrico Jonathan Fraser, interpretato da Hugh Grant, vive una vita da sogno. Almeno fino a quando non si trovano travolti dagli eventi che riguardano un violento omicidio. Inevitabilmente nella coppia torneranno a galla le verità non dette, da cui il titolo in italiano della serie.

La palette è un richiamo all’umore di Grace. Con lo sviluppo della trama infatti, proprio attraverso i colori utilizzati si può percepire la tensione provata da una donna benestante, felice almeno in apparenza, che si ritrova improvvisamente ad affrontare le ombre che riguardano il suo stesso matrimonio.

Il cappotto da status symbol a corazza

Il taglio dei cappotti utilizzati dalla protagonista rimane sempre lo stesso. Si tratta di un coat lungo e dalla figura slim, che valorizza la corporatura dell’attrice, alta e snella, nonché la sua indiscutibile eleganza. La costumista Signe Sejlund ha spiegato che la selezione dei capispalla è un mix di capi esclusivi, realizzati proprio per la protagonista, e di capi di Max Mara e The Row. Lo stile richiama gli anni ’70 e le trame dei cappotti variano dai quadri alla lana cotta.

Seguendo l’evoluzione dello stile e dei colori dei cappotti durante la serie, si raggiunge il climax con un cappotto color verde pistacchio con una texture ricca di sfumature. Decisamente in contrasto con i capelli tra il biondo e il rossiccio dell’attrice. Il cappotto da status symbol diventa corazza dentro la quale proteggersi.

L’importanza dei look nella serie

Anche i capi indossati sotto i cappotti, seppur meno visibili rispetto a questi, veri protagonisti, giocano il medesimo ruolo. Dalle bluse dai colori appariscenti e stampe eleganti, agli abiti come quello plissé di Givenchy, e la palette di colori utilizzata. Tutto richiama l’evoluzione psicologica di una donna che aveva tutto ciò che potesse desiderare, da una carriera di successo a un bel matrimonio, e che improvvisamente, si ritrova a dover mettere in discussione una vita intera passata con l’uomo che ha accanto.