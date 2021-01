Avete già guardato tutti i film di dicembre e siete già aggiornati sulle ultime novità, in fatto di serie tv, previste per questo nuovo anno? Se la risposta è sì, non vi resta che conoscere tutti i nuovi titoli di film di Netflix in arrivo per il 2021.

Netflix film in arrivo per il 2021

Il 2021 è già ormai iniziato da qualche giorno e per quanto riguarda il mondo televisione e cinema, si è annunciato nel migliore dei modi. Su Netflix sono tante le novità e i titoli attesi e come sempre, l’offerta è ampia e molto diversificata, per tutti i gusti. Troviamo infatti tutti i generi, dalla commedia all’azione, dal fantastico al thriller, dal romantico fino al drammatico.

Insomma, possiamo già programmare molte sere del 2021 per restare incollati sul divano davanti alla televisione!

I 27 titoli in arrivo

Come possiamo vedere dal video-trailer qui sopra, Netflix ha presentato i primi 27 titoli in arrivo sulla piattaforma.

Non c’è neppure da dirlo ma lo ripetiamo senza problemi: le trame sono avvincenti, intriganti, tengono fino all’ultimo sulle spine oppure ci faranno emozionare sin dall’inizio. I cast sono a dir poco straordinari e l’interpretazione degli attori magistrale. Quali da vedere assolutamente? Tutti:

The Harder They Fall

Thunder Force

Bruised

Tick, Tick..Boom!

The Kissing Booth 3

Tua per sempre

The Woman In The Window

Escape From Spiderhead

Yes Day

Sweet Girl

Army Of The Dead

Outside The Wire

Bad Trip

02

The Last Mercenary

Kate

Fear Street

Night Teeth

Malcolm & Marie

Monster

Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola

La Tigre Bianca

Doppio Papà

Back To The Outback

Beauty

Red Notice

Don’t Look Up.

The Woman In The Window

Passando a qualche film più nello specifico, partiamo con questo avvincente thriller. Ispirato all’omonimo romanzo del 2018 di A.J. Finn, racconta di come la psicologa Anna Fox, che da tempo soffre di agorafobia, viva solo nella sua casa di New York, non uscendo mai. Ma tutto è destinato a cambiare quando un giorno, spiando i suoi vicini, assiste ad un crimine.

The Harder They Fall

Passiamo ad un film d’azione, The Harder They Fall: ad una prima vista, la trama è molto semplice. Nat Love, il protagonista, rimette insieme la sua vecchia banda per vendicarsi dell’uomo che ha ucciso i suoi genitori. E fin qui sembra tutto chiaro, persino noioso come film. In realtà, l’azione e l’intrigo si nascondono dietro di essa e aspettano di rivelarsi nel corso della pellicola, per lasciare lo spettatore in balia. Di che cosa?

Back To The Outback

E terminiamo con un film d’animazione, adatto a tutta la famiglia. La trama anche qui è molto avventurosa e divertente: alcuni tra gli animali più letali dell’Australia decidono di evadere dallo zoo per andare verso l’outback. Un posto felice e libero dai giudizi e dai pregiudizi, dove si potranno sentire finalmente a casa. Ovviamente il piccolo gruppo verrà inseguito dal guardiano dello zoo Chaz e dal suo clone. Come andrà a finire?