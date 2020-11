Tantissime novità e nuove uscite inedite: ecco il cosa guardare su Netflix a dicembre 2020, per aspettare e vivere il Natale al meglio.

Cosa guardare su Netflix a dicembre 2020

Il catalogo di Netflix si aggiorna sempre con tantissime novità.

Per l’ultimo mese del 2020 i colpi di scena non mancano e le ore passate davanti alla tv saranno super piacevoli.

Si prospetta quindi un mese all’insegna di film e serie tv da gustarsi sul divano, immersi dalla magica atmosfera natalizia. Camino acceso, cioccolata in mano, candele che riscaldano l’atmosfera e un bel film sono gli ingredienti perfetti per trascorrere al meglio le serate in attesa del Natale.

Advertisements

Dopo la quarta stagione di The Crown, uscita sugli schermi a novembre, tra le serie più attese per fine anno c’è sicuramente l’ultima stagione di “Le terrificanti avventure di Sabrina.

Tra i film, c’è grande attesa per il lavoro di George Clooney, “The Midnight sky”, in uscita l’ultimo giorno dell’anno.

Grazie a moltissimi contenuti inediti e originali, il catalogo di Netflix per dicembre 2020 saprà sicuramente soddisfare le aspettative anche di chi ha gusti cinematografici difficili.

Serie tv

Venerdì 4 dicembre: Big Mouth 4° stagione, Selena: la serie 1°stagione;

sabato 5 dicembre: Detention 1° stagione;

martedì 8 dicembre: Mr Iglesias;

mercoledì 9 dicembre: Geni della chirurgia 1° stagione;

lunedì 14 dicembre: Tiny Pretty Things;

venerdì 25 dicembre: Bridgerton;

mercoledì 30 dicembre: Equinox;

giovedì 31 dicembre: Le terrificanti avventure di Sabrina, stagione conclusiva

Film