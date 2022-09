Nathaly Caldonazzo ha un nuovo amore. Il fidanzato della showgirl sarebbe il padre di una tiktoker parecchio famosa, ovvero Aurora Celli. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta lo scorso anno.

Nuovo fidanzato per Nathaly Caldonazzo: stando a quanto sostiene il settimanale Novella2000, il fortunato risponde al nome di Giampaolo. L’uomo, di professione stilista di abiti da sposa, è il padre di una famosa tiktoker, ovvero Aurora Celli. La loro relazione, secondo i beninformati, è nata dopo un rapporto di amicizia durato qualche mese.

Webboh racconta così il primo incontro tra Nathaly e Giampaolo:

“Nathaly è stata vista spesso in compagnia di un giovane ed aitante imprenditore romano. Qualche sera fa a cena in un noto ristorante della Capitale e qualche sera dopo insieme in un locale. Si chiama Giampaolo Celli, ex calciatore della nazionale giovanile ed attualmente stilista di una Maison di abiti di sposi, di proprietà della famiglia, si vede sempre più spesso con Nathaly al punto da averla chiamata come testimonial delle proprie griffe. I due affermano che la frequentazione è per motivi di lavoro. Ma la giustificazione non regge visto che vengono notati in una cenetta intima a tarda sera. O come quando lei fa la dj in un locale trendy della Capitale e lui è lì ad attenderla e poi riaccompagnarla a casa, con tanto di coccole”.