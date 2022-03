Anche se il GF Vip è finito, Nathaly Caldonazzo ha ancora qualche sassolino da togliersi. L’ex primadonna del Bagaglino, ospite di Isola Party, ha vuotato il sacco, scagliandosi contro quattro ex Vipponi. Di chi si tratta?

Nathaly Caldonazzo contro quattro ex Vipponi

Ospite di Isola Party, format di Mediaset Play condotto da Valentina Barbieri e Ignazio Moser, Nathaly Caldonazzo ha dato libero sfogo a tutti i suoi malumori. Ovviamente, il riferimento è alla recente esperienza nella Casa del GF Vip. L’ex primadonna del Bagaglino ha parlato di quattro ex Vipponi che non vorrebbe rivedere neanche sotto tortura. In primis c’è Davide Silvestri, con il quale non aveva stabilito un rapporto neanche nel programma.

Ha dichiarato:

“Se come all’isola mi sarei dovuta legare a qualcuno non so chi non avrei proprio scelto. Singolarmente i concorrenti del GF erano tutti carini. Uniti quando fanno gruppo tirano fuori il peggio. Forse con Davide non mi sarei legata. Era abbastanza scontato non vincesse, me lo sentivo, è il classico tipo che arriva secondo”.

Nathaly contro Alessandro Basciano

Se con Davide ha usato un tono piuttosto calmo, lo stesso non ha fatto con Alessandro Basciano. Sul suo conto ha tuonato:

“Ecco, uno con cui proprio no è Alessandro Basciano, che poi prima della discussione avevamo un buon rapporto. È stato un po’ il Giuda della mia vita. Sai quelle persone che ti pugnalano alle spalle senza nessun motivo? È questa la cosa più deludente. Si rimane un gioco, però queste cose ti colpiscono nel profondo. Una cosa gratuita da una persona a cui ho voluto bene. (…) Abbiamo condiviso tanti momenti e poi questa pugnalata gratuita, è un dispiacere che va al di là di tutto. Questo mi ha ferito. Se vogliamo dare la giustificazione che fosse innamorato di qualcuno e che per questo si sia comportato così diamogliela. Anche se io sono stata innamorata e non mi sono comportata così”.

La Caldonazzo non ha perdonato Basciano e non ha alcuna intenzione di farlo. Gli ex Vipponi che non vuole più rivedere, però, non sono finiti qui.

Parole poco lusinghiere su Eva Grimaldi e Urtis

Nathaly ha concluso la sua invettiva scafliandosi contro altri due ex Vipponi, ovvero Eva Grimaldi e Giacomo Urtis. In merito alla prima ha tuonato:

“Dopo l’esperienza all’Isola non è stato piacevole rivedere Eva Grimaldi e Giacomo Urtis. Mi ha deluso anche lei. La cosa bella di Eva è Imma Battaglia. Già all’Isola non mi era piaciuta, al GF ho avuto la conferma. Nei miei confronti non merita”.

La Caldonazzo non è entrata nei dettagli, ma una cosa è chiara: Eva, Urtis, Basciano e Silvestri non faranno mai parte della sua vita.