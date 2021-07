Natascia Zagato è la fidanzata di Alessio Tanoni ed entrambi hanno partecipato a Temptation Island 2021. Marchigiana e di professione estetista, cos’altro sappiamo sul suo conto?

Natascia Zagato: chi è?

Classe 1990, Natascia Zagato è nata a Potenza Picena, in provincia di Macerata.

Il suo nome ha attirato la curiosità del grande pubblico grazie alla sua partecipazione con il fidanzato Alessio Tanoni a Temptation Island 2021. Non essendo un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, non abbiamo molte informazioni sul suo conto. Stando a quanto si coglie dai suoi account social, Natascia è un’estetista e lavora presso un centro di bellezza della sua città.

Il profilo Instagram della Zagato, attualmente privato a causa della sua partecipazione al programma delle tentazioni, vanta 946 follower.

Di certo, così come successo a tutti le coppie e a tutti i tentatori delle passate stagioni, il numero dei fan è destinato a crescere.

Natascia Zagato, chi è: la storia d’amore con Alessio

La storia d’amore tra Natascia Zagato e Alessio Tanoni è nata a metà del 2018. Lei è più giovane di lui di 6 anni e convivono da un anno. Non hanno ancora racconto come e dove si sono conosciuti, ma sappiamo che nell’ultimo periodo il loro rapporto si è raffreddato.

E’ stata lei a chiamare la produzione di Temptation Island per capire se la relazione può davvero avere un futuro oppure se è giunto il momento di dividere le loro strade. Il problema, stando a quanto dichiarato da Natascia nel video di presentazione, è il giudizio negativo che Alessio ha su di lei. Sembra che qualsiasi cosa faccia, Tanoni la critichi, tirando fuori la sua vita passata. Cosa ha fatto di tanto strano la 31enne?

Natascia Zagato, chi è: la partecipazione a Temptation

Nel video di presentazione per Temptation Island 2021, la Zagato ha dichiarato:

“All’inizio Alessio era l’uomo perfetto, poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell’essere me stessa”.

Stando al racconto di Natascia, il fidanzato è ancorato al suo passato e giudica ogni sua mossa. La ragazza, però, sostiene che non fa nulla di male e che i suoi giudizi sono del tutto sbagliati. Tanoni, dal canto suo, ha ammesso:

“Mi rendo conto che lei non sta lottando più nella relazione, ha perso le speranze e non si rende conto di quanto mi trascuri nelle circostanze”.

Alessio è molto innamorato di Natascia, ma la sente distante e crede che lei non stia facendo più nulla per la coppia. I due riusciranno a lasciare la Sardegna mano nella mano? Al momento non è dato saperlo, ma Filippo Bisciglia farà il possibile per fare in modo che il loro viaggio nei sentimenti riesca a chiarire i rispettivi sentimenti. A prima impressione, la Zagato e Tanoni sembrano una coppia molto affiatata, per cui i fan sperano di vederli uscire indenni da Temptation Island 2021.