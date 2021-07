Stefano Sirena è il fidanzato di Manuela Carriero ed entrambi hanno partecipato a Temptation Island 2021. Originario di Brindisi, è un cestista e gioca nel ruolo di Guardia. Cosa sappiamo sul suo conto?

Stefano Sirena: chi è?

Classe 1991, Stefano Sirena è nato a Brindisi.

Il suo nome ha attirato l’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione con la fidanzata Manuela Carriero a Temptation Island 2021. Non essendo un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, non abbiamo molte informazioni sul suo conto.

Sappiamo che Stefano è un cestista di professione e gioca nel ruolo di guardia. Ha militato tra la serie C e la serie D italiana, giocando per la New Virtus Masagne di Brindisi e per il Basket Francavilla.

Attualmente, non è chiaro se sia ancora legato ad una squadra o meno. In passato, Sirena è stato anche vicedirettore di un negozio di elettrodomestici di Rimini e ha lasciato il posto per cercare di riconquistare la fidanzata Manuela.

Stefano ha un profilo Instagram che conta appena 572 seguaci. Di certo, grazie alla sua partecipazione a Temptation Island 2021, i fan cresceranno a vista d’occhio. Al momento, il 30enne vive a Brindisi con sua madre.

Stefano Sirena, chi è: la storia d’amore con Manuela

La storia d’amore tra Stefano Sirena e Manuela Carriero è nata a metà del 2016. I due sono andati d’amore e d’accordo fino a quando lei non ha scoperto diversi tradimenti. La ragazza, dopo aver accettato di trasferirsi a Rimini con lui, si è resa conto delle scappatelle e ha deciso di tornare a vivere a Brindisi. Manuela ha messo fine alla convivenza e ha scelto di prendere una casa tutta per sé. Nonostante i tradimenti, Sirena e Carriero non si sono mai lasciati, ma la loro relazione è arrivata ad un punto morto. E’ per questo che hanno deciso di partecipare a Temptation Island.

Stefano Sirena, chi è: la partecipazione a Temptation

E’ stata Manuela a chiamare la redazione di Maria De Filippi. Ha chiesto aiuto a loro per capire se la sua storia d’amore può davvero tornare ad essere tale oppure se è il caso di separare per sempre la sua vita da quella di Stefano.

“Ho sbagliato e ne sono pentito, ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione. Cos’altro dovrei fare? Oggi non stiamo viaggiando nella stessa direzione e Temptation potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui“, ha dichiarato Sirena nel video di presentazione per il programma delle tentazioni.

Manuela, dal canto suo, ha ammesso: “Non mi fido più di lui. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricrearmi la mia indipendenza. Lui, invece, vive dalla madre. Per quello che ho vissuto nella mia vita vorrei un uomo di cui potermi fidare. Questa è la sua ultima possibilità“.