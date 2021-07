Manuela Carriero è la fidanzata di Stefano Sirena ed entrambi hanno partecipato a Temptation Island 2021. Originaria di Brindisi e di professione barista, cos’altro sappiamo in merito alla ragazza?

Manuela Carriero: chi è?

Classe 1990, Manuela Carriero è nata a Brindisi.

Il suo nome ha attirato l’attenzione del grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island 2021. Non essendo un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, sono poche le informazioni disponibili sul suo conto. Sappiamo che di professione è una barista e che attualmente lavora presso il Bar Peddy di Brindisi.

Qualche tempo fa, Manuela aveva accettato di lasciare la sua città e la sua professione per trasferirsi a vivere a Rimini con il fidanzato Stefano.

Arrivata a destinazione, però, ha scoperto che il ragazzo la tradiva da tempo. A quel punto, la Carriero è tornata a Brindisi ed è andata a vivere in un appartamento tutto suo, dove abita ancora oggi.

Manuela Carriero, chi è: la storia d’amore con Stefano

La storia d’amore tra Manuela Carriero e Stefano Sirena è iniziata sul finire del 2016. Si sono follemente innamorati l’uno dell’altra e, fino a qualche tempo fa, tutto sembrava andare per il meglio.

Lei lo definiva il suo “dio” e, per sua stessa ammissione, non vedeva nessun difetto in lui. E’ per questo che la 31enne ha accettato di trasferirsi con Sirena a Rimini. Arrivata in Emilia Romagna, però, ha scoperto che Stefano possedeva un secondo cellulare e l’aveva tradita più e più volte. Manuela ha fatto i bagagli ed è tornata a Brindisi, dove ha scelto di vivere in un appartamento tutto suo. Il ragazzo, invece, ha preferito stabilirsi a casa dei suoi genitori. La loro relazione, nonostante tutto, non si è interrotta, ma sembra essere arrivata ad un punto morto.

Manuela Carriero, chi è: la partecipazione a Temptation

E’ stata la Carriero a chiamare la redazione di Temptation Island. La ragazza ha chiesto di poter partecipare al programma delle tentazioni per dare un’ultima possibilità alla sua relazione, soprattutto al suo fidanzato.

“Non mi fido più di lui. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricrearmi la mia indipendenza. Lui, invece, vive dalla madre Per quello che ho vissuto nella mia vita vorrei un uomo di cui potermi fidare. Questa è la sua ultima possibilità“, ha dichiarato Manuela ne video di presentazione per il programma delle tentazioni.

Stefano, dal canto suo, ha accettato di partecipare al viaggio nei sentimenti per vedere se la loro relazione può davvero ricominciare. “Ho sbagliato e ne sono pentito, ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione. Cos’altro dovrei fare? Oggi non stiamo viaggiando nella stessa direzione e Temptation potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui“, ha dichiarato Sirena.

I due riusciranno a lasciare la Sardegna mano nella mano? Al momento non è dato saperlo.