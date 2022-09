Monete, banconote e francobolli: cosa cambierà con la morte della Regina?

La morte della Regina d’Inghilterra ha messo fine ad un epoca e questo porterà ad un nuovo inizio per lo stato e i suoi cittadini. La sua longevità ha fatto si che la sua figura entrasse a far parte anche della quotidianità di ognuno di essi.

Il cambiamento più importante riguarderà le monete, le banconote e i francobolli. La Regina Elisabetta II è stata la prima sovrana ad apparire sulle banconote della Banca d’Inghilterra. Sono state messe in circolo nel 1960 e per la sostituzione del volto della Regina con quello di Charles ci vorranno almeno due anni. Cosa cambierà dopo la morte della Regina?

La regina Elisabetta II è morta: Cosa cambierà sulle sterline?

Le fasi che seguono la morte della Regina Elisabetta prevedono l’inizio del piano chiamato London Bridge in cui è stata organizzata minuziosamente la successione al trono e il periodo di lutto. Quest’ultimo dovrebbe durare fino ai funerali ma il paese subirà anche dopo le conseguenze della sua morte. Si procederà infatti con la sostituzione delle sue effigi che compaiono ormai da più di settant’anni su tutte le banconote, monete e francobolli per introdurre quelle nuove che raffigurano il nuovo Re Carlo III.

La Zecca Reale deve esporre i suoi progetti al Ministro dell’economia e poi al nuovo Re per essere approvati. Sua Maestà avrebbe già posato per i ritratti destinati a far da modello per la sua icona. Dopo la cerimonia funebre seguirà un annuncio che spiegherà come cambieranno ma la Banca d’Inghilterra rassicura sulla validità delle precedenti sterline.

Le monete, le banconote e i francobolli: la nuova effige e il nuovo monogramma

Le monete con l’effige di Elisabetta II raffigurano il suo volto rivolto verso destra. Sembrerebbe che quello di Carlo III invece sarà girato verso sinistra, perciò nella direzione opposta. Di fatto l’alternanza della direzione dei profili dei regnanti sia una tradizione reale. Verranno sostituite anche le cassette postali che riportano il sigillo reale, la Corono di sant’Edoardo e il monogramma ERII che sta per Elizabeth e Regina. Anche questi cambieranno e Carlo III sceglierà i suoi che compariranno poi sui documenti ufficiali, sugli elmetti della polizia e sulle cassette della posta. Il suo potrebbe essere CRIII ovvero Charles Re terzo. Stesso destino avranno i francobolli che verranno sostituiti dal Post Office con la nuova immagine del profilo del re.