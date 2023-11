Il teddy coat di Max Mara è da ormai 10 anni un capo di tendenza. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, 7 cappotti simili a quello di Max Mara a un prezzo ridotto.

Teddy coat: l’iconico cappotto di Max Mara compie dieci anni

Il Teddy coat di Max Mara compie dieci anni. Caldo, morbido e avvolgente è uno dei capi must have da avere nel proprio armadio, ideale per combattere il freddo. Questo cappotto, che quasi somiglia a un peluche, è ancora tra i più richiesti e amati da noi donne. La sua nascita si deve al direttore creativo Ian Griffiths, arrivato in Max Mara nel 1987. Ian voleva realizzare un capo dotato di grande esuberanza ma anche di equilibrio tra divertimento, eleganza e prestigio. All’epoca le donne avevano cominciato a guardare al mondo dell’infanzia sfoggiando nei loro look simboli infantili. Il Teddy, dice Ian Griffiths, è nato proprio con lo scopo di ricordare una coccola. Il suo debutto è avvenuto sulle passerelle nel 2013 e, a distanza di ben dieci anni, il suo fascino è rimasto immutato. Il costo di questo cappotto è però molto elevato, siamo infatti ben sopra i 2.000 euro. Vediamo però insieme dopo possiamo acquistare dei cappotti simili a quello di Max Mara ma a un prezzo ridotto.

Max Mara, 7 dupe low cost dell’iconico Teddy coat

Come abbiamo appena visto, il Teddy coat di Max Mara è ancora oggi un capo molto amato. Il prezzo però è davvero da capogiro, vediamo quindi insieme 7 dupe low cost dell’iconico cappotto:

H&M: qui potete trovare il cappotto il pelliccia di pile di colore marrone. Lungo fino al polpaccio, con revers classici, bottoni sul davanti e tasche seminascoste nelle cuciture laterali. Il prezzo è di 70 euro. Zara: qui potete trovare il cappotto in pelliccia sintetica di colore marrone, con collo a revers, maniche lunghe, tasche anteriori a filetto e chiusura frontale con bottoni. Il prezzo è di 60 euro. Calliope: qui potete trovare il cappotto effetto pelliccia orsetto, doppiopetto con revers e bottoni in osso. Il costo è di 60 euro. Qvc.it: qui potete trovare il cappotto orsetto con bottone di Caterina Lancini disponibile in due colori, nero e cammello. Il costo è di 70 euro. Zalando: qui potete trovare il Tan Teddy di New Look, colletto con bavero, chiusura con bottoni e tasche anteriori. Il costo è di 85 euro. Terranova: qui potete trovare il cappotto in sherpa beige, con revers classico, chiusura a doppiopetto con bottoni e tasche laterali. Il prezzo è di 90 euro. Zalando: ancora su Zalando potete trovare il cappotto invernale Ladies Hooded Teddy Coat di Urban Classics, con cappuccio e tasche anteriori. Il prezzo di questo cappotto è di 72 euro.

Questi quindi sono alcuni Teddy coat simili a quello di Max Mara ma a un prezzo contenuto. Cosa aspettate ad acquistarne uno?

