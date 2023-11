Da regina consorte di Spagna a icona fashion: Letizia Ortiz rappresenta una delle reali più amate per la sua innata eleganza e femminilità. A confermarlo è la sua recente visita in Danimarca, dove in poco più di 24 ore ha sfoggiato una serie di look da cui prendere ispirazione per l’Inverno 2023.

Inverno 2023: di tendenza il cappotto color cammello di Letizia Ortiz

La regina consorte ha conquistato fin da subito con un blazer color lime e un lungo cappotto nero firmato Mango, indossati durante il viaggio di andata. Nel corso della sua visita ufficiale, ha poi omaggiato i colori della bandiera della Danimarca con un abito rosso abbinato ad un cappotto color ghiaccio. In occasione della serata di gala, invece, ha sfoggiato un abito blu interamente ricoperto di paillettes. Ma il pezzo forte è stato sfoggiato nella giornata di martedì 7 novembre, durante una visita all’ospedale pediatrico della capitale. Letizia Ortiz ha scelto un cappotto color cammello, un capo passepartout che ritorna protagonista ogni stagione fredda. Si adatta perfettamente ad ogni stile ed è perfetto in ogni occasione. Semplice, versatile ma allo stesso tempo estremamente chic. Non solo. Il color cammello, come d’altronde tutte le sfumature del marrone, è sicuramente una delle tonalità più in voga per questa stagione. Il modello indossato dalla regina consorte appartiene alla linea classy di Carolina Herrera. É caratterizzato da un taglio doppiopetto, cintura in vita ed una lunghezza fino al polpaccio.

Letizia Ortiz ci insegna come indossare il cappotto cammello per l’Inverno 2023

Letizia Ortiz ha abbinato il cappotto color cammello ad un cocktail dress verde smeraldo girocollo ed un paio di décolleté nude. Ha poi completato il suo look con dei preziosi gioielli ed una graziosa borsetta con dettagli floreali griffata Furla. Il risultato è un look elegante e raffinato. In alternativa, per un outfit casual e sportivo, si può abbinare anche a dei jeans, una maglietta ed un paio di sneakers. Il cappotto color cammello è ideale da indossare anche con un maglione vestito ed un paio di stivaletti con il tacco. Sul mercato sono disponibili una vasta gamma di brand che propongono cappotti simili a quelli indossati dalla regina consorte, tra cui Mango, Ralph Lauren, Max Mara. Il capo è facilmente reperibile anche nei negozi di fast fashion come Zara, Stradivarius, H&M, Pull & Bear e tanti altri. Cosa aspetti? Il cappotto color cammello indossato da Letizia Ortiz è ufficialmente il must have dell’Inverno 2023 che non può assolutamente mancare nel tuo guardaroba.

