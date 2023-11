Il potere del marrone: il colore moda dell’autunno 2023! La tonalità che fa tendenza e che spopola in passerella come sui social!

Se anche voi siete curiose di conoscere tutte le sfumature più di moda, e come abbinare il marrone per outfit top, questo è l’articolo perfetto per voi. Siete pronte?

Il marrone è il nuovo nero dell’Autunno 2023

Il marrone, soprattutto nelle sue sfumature cioccolato, è il colore must-have dell’autunno inverno 2023/2024.

Eleganza e versatilità sono le caratteristiche che lo rendono un colore adatto a tutte le occasioni e a tutti gli incarnati.

Le passerelle delle principali fashion week internazionali hanno proposto innumerevoli idee per abbinare e indossare il marrone.

La combinazione più semplice è quella con il nero, ma è anche la più scontata.

Il marrone si abbina perfettamente anche con il beige e il nocciola, con il verde, l’azzurro e il blu, con l’oro e l’argento, con tutti i colori pastello, soprattutto il rosa, e con il rosso, il grigio e il bianco.

Insomma, il marrone può sostituire il nero in qualsiasi look, rendendolo meno scontato e più originale.

Ecco alcuni esempi di look color cioccolato:

Un completo giacca e pantalone marrone cioccolato è perfetto per un look elegante e sofisticato.

Un abito marrone cioccolato è ideale per un’occasione speciale.

Una gonna marrone cioccolato può essere abbinata a una blusa o a una camicia per un look casual, accompagnato da jeans dritti ed aderenti.

Un paio di pantaloni marrone cioccolato sono versatili e possono essere indossati con qualsiasi capo.

Ecco alcune idee moda per indossare il marrone al meglio:

Per un look elegante, abbina il marrone a colori neutri come il nero, il bianco o il grigio.

Per un look più originale, abbina il marrone a colori complementari come il verde, l’azzurro o il rosso.

Per un look più casual, abbina il marrone a colori pastello come il rosa o il giallo.

Non abbiate dunque paura di sperimentare con il marrone! È il colore perfetto per l’autunno inverno 2023/2024.

Psicologia del colore: perché amiamo il marrone?

Sapevate che non solo il cibo, ma anche il colore preferito, sa dire molto sul nostro conto? Se volete saperne di più su chi ama il colore marrone, di gran moda questo autunno, allora leggete il profilo psicologico che abbiamo preparato per voi!

Il marrone è il colore della terra, degli alberi, del legno. È un colore che trasmette calma, tranquillità, equilibrio.

Se il marrone è il vostro colore preferito, siete persone che amano vivere in armonia con la natura e con se stessa. Vi piace trascorrere il tempo libero all’aria aperta, immerse nella natura.

Siete di certo anche un tipo paziente, comprensivo e affidabile, sempre pronto ad aiutare gli altri, anche a costo di sacrificare i vostri interessi.

Siete davvero una persona molto sincera e onesta. Non sopportate le bugie e le ipocrisie.

Ecco alcuni tratti caratteriali tipici delle persone che amano il marrone:

Pazienza

Comprensione

Affidabilità

Sincerità

Onestà

Amore per la natura

Tendenza all’equilibrio

Se dunque il marrone è il vostro colore preferito, siete ottime amiche e compagne, e siete anche perfettamente vestite per l’autunno 2023!

