Pinko, brand italiano fondato nel 1986 da Pietro Negra, attuale presidente e amministratore delegato dell’azienda, è diventato un marchio internazionale nel quale si identificano donne da ogni parte del mondo. Lo stile eclettico e originale si ispira a una donna moderna, che vuole lasciare il segno, a partire dalle calzature.

Qual è l’essenza di Pinko?

Originale, audace, moderna, indipendente. Sono questi alcuni degli aggettivi che vengono in mente quando si pensa a una donna che sceglie Pinko per i propri outfit. Pinko, brand italiano rinomato a livello internazionale, propone delle calzature che sono come dei piccoli gioielli da sfoggiare. Le calzature da donna rivestono un ruolo fondamentale nel look femminile perché hanno la capacità di trasformare, con un particolare colore o design, un outfit ordinario in un’opera d’arte fashion. Tra le varie opzioni disponibili sul mercato, le creazioni di Pinko emergono come simbolo di stile e raffinatezza, portando con sé un’eleganza intramontabile e un tocco di audacia contemporanea.

In cosa si distingue l’iconica sneaker Pinko?

Che si tratti di modelli casual o décolleté sofisticate, le scarpe Pinko da donna offrono infinite possibilità di sfoggiare uno stile che mostri eleganza e audacia nello stesso tempo. Tra le creazioni più iconiche di Pinko spiccano le sneakers, simbolo di un'eleganza casual reinventata. Caratterizzate da linee pulite e dettagli sofisticati, con suole in gomma spesso rialzate e l'immancabile logo bene in vista, sono il perfetto compromesso tra comfort e stile, adatte a ogni occasione, dall'outfit da giorno alla mise da sera. Abbinale a un paio di jeans skinny e una camicia oversize per un look urbano e chic, oppure sfoggiale con un abito svolazzante per un tocco di glamour da non prendere troppo sul serio. Con un'attenzione meticolosa ai dettagli e un design avanguardista, le creazioni di Pinko permettono a ogni donna di esprimere la propria personalità attraverso il linguaggio della moda.

Décolleté e sandali, per quali contesti?

In un mondo in cui la moda è un’espressione di individualità e creatività, le calzature da donna di Pinko si ergono come vere e proprie dichiarazioni di stile. Le décolleté sono un evergreen del guardaroba femminile, e quelle firmate Pinko non fanno eccezione. Con tacco alto e linee sinuose, le décolleté Pinko conferiscono una sensualità sofisticata a ogni passo. Perfette per accompagnare un tailleur dal taglio sartoriale in ufficio, oppure per aggiungere un tocco di raffinatezza a un abito da cocktail per una serata speciale. L’estate è alle porte e la voglia di scoprire il piede e sfoggiare una impeccabile pedicure si accompagna al desiderio di rinnovare la parte del nostro guardaroba relativo alle calzature. Per affrontare le calde giornate, niente batte un paio di sandali. Suola in pelle o in tunit, materiale sintetico simile alla pelle; rasoterra per chi vuole macinare chilometri, magari per visitare una città d’arte, o con tacco per una serata galante. I primi si possono abbinare a un look sbarazzino, magari con un paio di shorts in pizzo sangallo e una canotta di seta. I secondi, invece, sono adatti a un abito lungo.