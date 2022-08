Conosciuto da tutto il mondo per avere vestito i panni di Fitzwilliam Darcy in Orgoglio e pregiudizio (dall’omonimo romanzo di Jane Austen) a fianco di Keira Knightley, Matthew Macfayden è un rinomato attore con alle spalle un’importante carriera cinematografica.

Lunedì 29 agosto 2022 è andata in onda anche Quiz, la miniserie britannica che lo vede interpretare Charles Ingram, l’ex maggiore che nel 2001 truffò il quiz game Who Wants To Be A Millionaire con la complicità della moglie Diana.

Andiamo ora a scoprire qualcosa in più su di lui, vita e carriera comprese.

La vita e la carriera di Matthew Macfayden

Matthew Macfayden è nato nel Great Yarmouth (Gran Bretagna) il 17 ottobre 1974 e attualmente ha 48 anni.

La madre era un’attrice e artista e fu proprio grazie a lei che Matthew cominciò ad appassionarsi alla recitazione e fu sempre lei a insegnarli a vincere le insicurezze legate alla paura e allo stare davanti al pubblico.

Dopo avere frequentato l’Oakham School nel Rutland, Macfayden ha deciso di proseguire i suoi studi a Londra, iscrivendosi alla Royal Academy of Dramatic Art di cui attualmente è membro ufficiale. Saranno proprio gli studi e il suo approccio alla recitazione a farlo diventare, nel giro di poco tempo, uno dei volti più ricercati in teatro.

Divenuto membro della compagnia teatrale Ceek by Jow comincia a partecipare a diversi progetti come La duchessa di Amalfi e Molto rumore per nulla, girando tra i più importanti teati inglesi.

L’arrivo in televisione lo raggiunge grazie al film Cime tempestose (adattamento televisivo del romanzo dell’autrice Emily Brontë) in cui interpreta Hareton Earnshaw e poco dopo nella sua parte nella fiction Spooks, cui rimarrà fedele per due intere stagioni.

Il 2001 è per Matthew Macfayden un anno fortunato: esordisce al cinema con Enigma e riesce a collaborare con artisti di fama mondiale. Se vogliamo parlare però del vero trampolino di lancio o meglio, del vero successo che lo porta all’apice della sua carriera, dobbiamo aspettare il 2005. In quell’anno, infatti, Macfayden viene chiamato dal regista Joe Wright per prendere parte al film Orgoglio e pregiudizio. L’attore accetta e veste i panni di Mr. Darcy, personaggio entrato nel cuore di tutte le donne.

Nel corso degli anni ha continuato a lavorare anche sul palco del teatro, una passione che non lo abbandona ma che alimenta la sua voglia di sperimentare.

Nel 2010 l’attore britannico ha vinto anche un British Academy Television Award come migliore attore non protagonista nella pellicola Criminal Justice. Ricordiamo anche le sue partecipazioni ne I tre moschettieri e Anna Karenina, altro grande capolavoro cinematografico.

La vita privata di Matthew Macfayden

Matthew Macfayden si innamora sul set di Spooks dell’attrice e collega Keeley Hawes, con la quale si fidanza nel 2003 e sposa un anno dopo. I colpi di fulmine funzionano proprio così e dal loro forte amore sono nati due figli: Maggie nel 2004 e Raplh nel 2006. La famiglia attualmente vive a Londra e con loro anche Myles, il figlio che Keeley Hawes ha avuto nel 2000 da un precedente matrimonio.