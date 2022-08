C’è sempre una prima volta, sebbene a volte costi abbastanza caro. Non era ancora mai successo, ma purtroppo il noto programma televisivo di Real Time, Matrimonio a prima vista, ha dovuto immediatamente squalificare una coppia di neo sposi: il motivo? La non correttezza.

Che cosa è successo alla coppia Carolina Manfris e Paolo Lucas?

Non era mai successo in tutta la storia del programma che una coppia venisse squalificata, ma è esattamente quanto è successo a Carolina Manfris e Paolo Lucas.

La puntata “incriminata” andrà in onda durante la nona stagione del reality (prevista per ottobre 2022 su Real Time) e molto probabilmente farà vedere il motivo per cui la coppia è stata esplusa in via definitiva dal programma.

In realtà, però, tale episodio è andato in onda su Discovery+.

Sembrerebbe che il motivo reale di tale scelta riguardi alcune parole dello sposo Paolo Lucas; l’uomo, infatti, ignaro delle telecamere, avrebbe raccontato alla sposa Carolina Manfrin i motivi della sua partecipazione al programma. Scelta connessa non alla voglia e alla spinta emotiva di trovare l’amore della vita, bensì una ricerca spasmodica di visibilità e successo. È chiaro dunque come tali parole non siano rimaste inosservate e impunite, considerando il format del programma e la trasparenza che lo contraddistingue da ben nove edizioni.

Insomma, Lucas avrebbe mandato in frantumi la spontaneità e la verità del programma: la punizione, di conseguenza, è stata obbligatoria.

La voglia di notorietà che impolvera e oscura i programmi tv

Partecipare a un programma televisivo è, come bene possiamo immaginare, anche sinonimo di “desiderio di visibilità”. Succede dappertutto e sarebbe strano il contrario, ma a volte tale desiderio supera di gran lunga lo spirito del programma stesso.

È proprio il caso della coppia espulsa da Matrimonio a prima vista 9, il cui sposo era più interessato al successo post-programma che alla cornice sentimentale che lo caratterizza. A peggiorare la situazione, inoltre, sarebbe la posizione della sposa; infatti, molti recriminano a Lucas la decisione di esplicitare a Carolina le sue vere intenzioni, facendo crollare così i sogni della donna che, a quanto pare, aveva deciso di iscriversi al programma proprio per vivere un’esperienza amorosa senza rimpianti.

Dopo una serie di confronti anche con la produzione del programma (parliamo di Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto) e l’ascolto di diverse giustificazione da parte di Lucas, è arrivata la decisione ufficiale di allontanare la coppia, anche e soprattutto per rispetto delle altre due coppie dello show.

Dentro tale marasma mediatico intriso di regole, comportamenti, amore e voglia di visibilità, i telespettatori e le telespettatrici si pongono una domanda: dobbiamo credere a tutto quello che vediamo o potrebbe essere una “trovata” scritta e studiata per puntare maggiormente i riflettori sul noto show dell’amore?

Una cosa resta certa: Paolo Lucas è stato sincero e ha ammesso a 360 gradi le sue vere intenzioni, lasciando – pare – di stucco la sposa Carolina Manfris ed entrando a fare parte ufficialmente della prima coppia espulsa nella storia di Matrimonio a prima vista Italia 9.