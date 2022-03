C’è chi è convinto che l’amore sia una questione di chimica (decidete voi se attribuire la citazione alla canzone di Rettore e Ditonellapiaga o all’eterna soap opera tra Alex Belli e Soleil Sorge), ma proprio come in un esperimento, basta un ingrediente di troppo o uno in meno, per far saltare tutti gli equilibri.

E, ancora una volta, sembra essere successo proprio questo alle tre coppie protagoniste dell’ottava edizione di Matrimonio a prima vista – Italia. Secondo quanto successo “poi” infatti, tra le coppie scoppiate c’è proprio quella che sembrava essere la più promettente. Vediamo allora chi, tra le coppie protagoniste di questa edizione, ha deciso di proseguire il proprio matrimonio e chi invece ha deciso di divorziare.

Le coppie dell’edizione 2022 di Matrimonio a prima vista Italia stanno ancora insieme? Cosa è successo “poi…”

Le tre coppie protagoniste di questa edizione sono state quelle formate da Mattia e Cristina, Gianluca e Giorgia B. e Antonio e Giorgia R. I telespettatori hanno seguito l’evolversi delle loro storie per settimane, pronti a scommettere chi, tra queste, sarebbe rimasta insieme e chi invece era già sulla via per le carte del divorzio.

Nell’ultima puntata, quella in cui le coppie sono chiamate a decidere se proseguire oppure no la loro relazione, tutte avevano scelto di non divorziare, ma si sa, una volta spenti i riflettori inizia la vita vera ed è lì, che i protagonisti di questo particolare “love game”, giocano davvero a carte scoperte.

Chi è scoppiato e chi no

Antonio e Giorgia R. dopo la fine del programma sono ancora sposati ma starebbero vivendo una vita da fidanzatini: non vivono ancora insieme e si vedono nel weekend. Nonostante l’impegno a cercare di far funzionare le cose tra loro, la coppia composta da Gianluca e Giorgia B. (quella dei pesciolini rossi) invece, alla fine ha deciso di porre fine al proprio matrimonio.

Anche la coppia su cui in tantissimi avevano scommesso, quella formata da Mattia e Cristina, una volta finito il programma si sono lasciati. Pare infatti che tra i due non sia scattata la famosa scintilla che avrebbe dato alla coppia il motivo per continuare la relazione.

Il format di Matrimonio a prima vista

Il format di Matrimonio a prima vista – Italia si basa sul prodotto originale danese e vede la partecipazione di 6 sconosciuti che vengono abbinati con lo scopo di formare tre coppie che si vedranno, per la prima volta, solo sull’altare. Nel corso di 5 settimane le coppie vengono seguite non solo dalle telecamere ma anche da tre esperti che per l’edizione italiana sono un sociologo, uno psicologo ed una sessuologa psicoterapeuta. Nella puntata finale invece, come abbiamo già detto, dovranno decidere se continuare il loro matrimonio oppure divorziare.

Inutile negarlo, il programma è stato più volte al centro di critiche e ilarità perché in ben otto edizioni, sono davvero pochissime le coppie che hanno deciso di proseguire la loro conoscenza off camera e addirittura in ben cinque edizioni consecutive le coppie sono scoppiate tutte e tre.

Tra i casi più eclatanti del programma ci sono quello di Francesca e Stefano, protagonisti della seconda edizione. I due sembravano innamoratissimi, tanto da decidere di risposarsi, ma il loro matrimonio è giunto al capolinea a quattro anni dall’inizio della loro relazione sotto le telecamere di Matrimonio a prima vista. Oppure quello di Wilma e Stefano, della stessa edizione, che non sono riusciti a divorziare per diversi anni a causa di un errore burocratico.