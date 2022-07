Matrimonio a prima vista Italia estate 2022 è disponibile online su Discovery+ dal 15 luglio 2022 con il primo degli otto episodi della nuovissima stagione.

Come per le scorse edizioni il format è il medesimo: partecipano sei single, i quali saranno matchati insieme in tre coppie grazie allo studio e all’analisi eseguiti dagli esperti professionisti del team del programma (la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach Andrea Favaretto).

Per riuscire a matchare in modo coerente le coppie, infatti, sono state realizzate interviste, si sono studiati i tratti comuni dei sei single, sono stati svolti test attitudinali e anche psicologici.

Ma quali sono le coppie ufficiali della nuova edizione? Andiamo a scoprirle una a una.

Le tre coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia

Le coppie ufficiali della nuova eidizione di Matrimonio a prima vista Italia sono: Paolo Lucas (35 anni) e Carolina (30 anni); Alex (34 anni) e Michela (34 ann); Michele (29 anni) e Veronica (33 anni).

Andiamo ora a conoscere più nel dettaglio ognuno di loro.

Paolo Lucas e Carolina

La prima coppia è formata da Paolo Lucas e Carolina; lui, 35 anni, è un curatore d’arte di castiglione delle Stiviere, con alle spalle studi di storia dell’arte a Roma e gemmologia a Gerusalemme. La mamma è argentina e il padre italiano e ha una sorella maggiore. È un ragazzo appassionato di arte, ma ama anche la musica e lo sport in generale.

Il suo carattere? Lui stesso afferma di essere buono e di avere un forte senso di giustizia.

Carolina ha 30 anni e fa la barista a Verona; per motivi personali ha dovuto lasciare l’Università e cominciare a lavorare, ma ama molto il contatto con le persone e di conseguenza il suo lavoro non le dispiace affatto. È la seconda di tre figli e ama con tutta se stessa i suoi fratelli (entrambi maschi) e la sua adorata mamma. Ama lo sport, gioca a pallavolo, pratica crossfit e wakeboard. Si descrive con tre aggettivi: lunatica, gelosa e pazzerella.

Alex e Michela

La seconda coppia è formata da Alex e Michela. Alex ha 34 anni e lavora come corriere a Roma; ha da poco tempo lasciato la gestioen di un’attività e al momento effettua consegne su tutta Roma per un’azienda privata. I suoi genitori sono separati ma nonostante questo nutre un profondo amore per loro e ha un bellissimo rapporto. Ha anche una sorella più piccola a cui tiene moltissimo. Di lui sappiamo che ama gli animali e ama anche il calcio: ovviamente tifa Roma. Si definisce una persona dal cuore buono e dallo spirito esuberante.

Michela, 34 anni, lavora come ostetrica nella capitale, sta studiando per prendere la seconda laurea come strumentista in sala operatoria. A differenza di Alex lei è figlia unica e ha un rapporto molto stretto con la madre, oltre ad amare moltissimo i nonni Dino ed Enny. Una delle sue passioni più grandi è il ballo latino-americano, ma ama molto anche viaggiare e uscire in compagnia degli amici. Si definisce sensibile e determinata.

Michele e Veronica

Michele ha 29 anni ed è un personal di trainer di Torino. Da poco ha aperto uno studio privato dove potere mettere in pratica i suoi studi e la sua passione: per lui lo sport è una vera e propria filosofia di vita e per tale ragione vuole dedicargli tutte le sue energie. È figlio unico e ha un ottimo rapporto con i suoi genitori.

Veronica ha 33 anni e lavora come infermiera a Nova Milanese da diversi anni. Il lavoro, come possiamo immaginare, la porta ad avere una cura sincera e sentita verso le altre persone. Sicuramente l’amore e la famiglia sono due valori fondamentali per lei: i suoi genitori, infatti, avevano 14 anni quando si sono fidanzati e ancora adesso sono felicemente sposati. Veronica ha anche una sorella più piccola alla quale tiene moltissimo. Tra le sue passioni oltre il lavoro c’è l’arte, la fotografia e la musica; vorrebbe anche vivere in un posto lontano dalla città e dal perenne smog.

Queste erano le coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia: ora non ci resta che attendere le nuove puntate!