È uscita oggi, 19 Novembre 2021, il nuovo album di di Marracash Noi, Loro, Gli Altri e il video di Crazy Love. Nel video già in tendenza su Youtube c’è anche Elodie, ormai sua ex compagna. Sia il testo che le immagini appaiono come una giusta fine per la storia d’amore fra i due, che cementano la conclusione della relazione con il messaggio di questo video.

Ma quindi cosa vuole dirci Marracash con Crazy Love: ecco il testo e il significato del brano.

Marracash canta Crazy Love: il significato

Si chiude il cerchio di una storia d’amore; Marracash sembra porre una pietra definitiva sulla sua relazione con Elodie. I due compaiono nel video di Crazy Love, brano che anticipa l’uscita del nuovo album del rapper: Noi, Loro, Gli Altri. Una scenografia minimal e asettica incornicia i protagonisti.

Elodie e Marracash sono due schermidori che si allenano a fianco a fianco, per poi affrontarsi in una battaglia finale. L’esito è tragico, e l’uomo finisce con il colpire a morte la donna tanto amata.

Ma non è questa l’unica immagine suggestiva: il videoclip si apre infatti con i due ex compagni in una posa iconica. Marracash regge un arco teso, mentre fra le mani di Elodie c’è la freccia pronta a scoccare; cosa che avviene a fine video, suggellando così la chiusura fra i due.

Ma non si tratta di una semplice scelta stilistica, ma di un chiaro riferimento a Rest Energy, un’opera di performance art del 1980. I suoi ideatori sono Marina Abramović e Ulay, due artisti che hanno segnato il Novecento e che hanno vissuto una storia d’amore travagliata. Proprio come Elodie e Marracash, anche dopo la fine della relazione hanno continuato a collaborare in nome dell’arte.

Il testo della canzone

Il grigio delle strade e gli edifici (Ah)

Ti resta addosso tipo abbronzatura (Seh)

Ho vinto spesso con molti nemici (Ah-ah)

Ho sempre perso con la mia natura (Oh)

Ma poi ti sei insinuata, sinuosa

Con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa (Oddio)

Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi

Per la fragilità e per la ferocia

La mia Nefertiti, togliti i vestiti, mama

Finché gridi so i tuoi giochi preferiti, mama

Ami i rischi perché possono ferirti, mama

Ho lati appuntiti, mama, come stalattiti, mama

Uh (Uh)

E la gente che ho attorno diceva

Chi si immerge in un sogno ci annega

Ciò che cerchi ti trovеrà

Pa-pa-ra, pa-pa-ra, pa

(Crazy love) Lei per mе, io per lei

(Crazy love) Ti direi, ti darei, ehi

(Crazy love) Dove sei? Dove sei?

Come una vertigine lontana mi chiama

(Crazy love) Sai che ne ho bisogno stasera

(Crazy love) Fumo mentre sopporto l’attesa

Dove sei? Dove sei?

Calamita e un po’ calamità (Crazy love)

Siamo due gazzelle, siamo due levrieri (Uh)

Sai tutti i miei trucchi, so i tuoi sortilegi

So che mi ameresti anche con zero money (Zero)

Baciami, respiro già i tuoi feromoni

Ti muovi felina, Selina, Nikita, sai come tenere alta la sfida (Ehi)

L’amore per me è fare una rapina e poi dividere la refurtiva, mina

Siamo troppo explicit, svegliamo i vicini, mama

Con quei tacchi e completini tu mi uccidi, mama

Amo i rischi perché possono ferirmi, mama

Hai lati appuntiti, mama, come stalattiti, mama

Uh (Uh)

E la gente che ho attorno diceva (Diceva)

Chi si immerge in un sogno ci annega

Ciò che cerchi ti troverà

Pa-pa-ra, pa-pa-ra, pa

(Crazy love) Lei per me, io per lei

(Crazy love) Ti direi, ti darei, ehi

(Crazy love) Dove sei? Dove sei?

Come una vertigine lontana mi chiama

(Crazy love) Sai che ne ho bisogno stasera

(Crazy love) Brucio mentre sopporto l’attesa

Dove sei? Dove sei?

Calamita e un po’ calamità (Crazy love)

Il nuovo album e la storia d’amore con Elodie

Noi, Loro, Gli Altri arriva inaspettatamente, senza una campagna pubblicitaria esagerata. A mezzanotte viene pubblicato su Youtube il video di Crazy Love, che scala subito la classifica delle tendenze. Elodie non compare solo nel videoclip in questione, ma anche sulla copertina dell’album. Insieme a lei c’è anche la famiglia di Marracash e le persone a lui più care. Il rapper stesso ha rivelato che la relazione fra i due sarebbe giunta al capolinea proprio durante la lavorazione dell’album. Nonostante tutto, hanno deciso di portare a termine il progetto, che diventa quindi una chiusura simbolica del loro amore.

I due si erano conosciuti e poi innamorati sul set di un video nel 2019, motivo per cui Marracash stesso ha affermato: “Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”. La fine della loro storia era ormai nota da alcune settimane, ma nessuno dei due si è esposto in pubblico o sui social per spiegarne le motivazioni. D’altronde però i fan si erano accorti di un distacco fra i due, poi confermato dalle foto scattate a Elodie in compagnia di Davide Rossi. Per un po’ era circolata anche la voce di un presunto flirt fra Marracash e la cantante Rosmy, poi smentito categoricamente dal rapper.