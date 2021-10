All’anagrafe Rosamaria Tempone, secondo alcune indiscrezione Rosmy sarebbe la nuova fiamma di Marracash, dopo la presunta rottura con Elodie. Da diverso tempo ormai la coppia sembrava essere arrivata agli sgoccioli; dopo vacanze separate e alcune foto che ritraggono Elodie in compagnia di un altro uomo la fine della relazione sembra ormai scontata.

Nonostante i due non abbiano ancora smentito le voci sulla questione, il web è ormai sicuro. Un solo dubbio rimane: chi è Rosmy?

Chi è Rosmy

Originaria della Basilicata ma ormai milanese a tutti gli effetti, Rosamaria Tempone nasce nel 1986. Figlia d’arte, è una degli eredi della famiglia Trinchitella, musicisti e girovaghi esperti in arpa e violino. Rosmy ha dato il via alla sua carriera musicale proprio con i suoi fratelli a 12 anni, come cantante del loro gruppo.

Inseritasi nel genere pop-rock, oltre al mondo della musica è entrata a far parte anche di quello del teatro. Le sue doti canore risaltano però soprattutto nei suoi progetti di recupero delle melodie tradizionali Lucane. Rosmy compare anche all’interno del videoclip della canzone Parole in circolo di Marco Mengoni. Nel 2016 avviene il debutto vero e proprio, grazie alla vincita del premio Mia Martini, con la canzone Un instante di noi come miglior brano radiofonico.

Secondo alcune fonti, Rosmy e il rapper avrebbero iniziato la loro relazione in seguito al termine della storia fra Marracash ed Elodie. Inoltre, Rosmy ed Elodie si sarebbero già incontrate nel 2019, in occasione del Festival Show di Jesolo e Mestre per un concerto.

Fine della relazione per Elodie e Marracash

Rosmy sembra dunque essere il nuovo interesse amoroso di Marracash, dopo una rottura che sembra essere ben conosciuta all’interno degli ambienti milanesi. Da diverso tempo di Elodie e dell’ormai ex-fidanzato non circolavano più foto in coppia, nonostante i due non abbiano ancora confermato o smentito la fine della loro storia d’amore. Sembra inoltre che abbiano passato le vacanze estive separati, in luoghi diversi. I sospetti sullo scioglimento della relazione sono poi aumentati in seguito ad una foto scattata a Milano in cui Elodie sembra particolarmente intima con Davide Rossi, ex-modello e attualmente marketing manager per Armani.

Insieme dal 2019, in alcune occasioni Elodie aveva già manifestato la difficoltà della relazione con Marracash, definendola piena di alti e bassi. Nonostante tutto i due apparivano sempre molto affiatati, il che ha alimentato la curiosità nei loro confronti in seguito alle prime indiscrezioni. La cantante Rosmy sembra essere entrata nella vita del rapper con un tempismo sospetto, il che ha portato il mondo del web e del gossip alla conferma quasi certa della rottura fra Marracash ed Elodie. In ogni caso, nonostante le numerose indiscrezioni che stanno circolando in questi ultimi giorni, nessuna delle persone coinvolte ha fatto dichiarazioni di alcun tipo. Tutto ciò non ha fatto altro che aumentare il dubbio nei fan e nei seguaci dell’ex coppia di cantanti in merito allo stato della loro relazione.