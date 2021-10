Elodie e Marracash potrebbero essersi lasciati. L’ex talento di Amici è stata pizzicata in un noto locale milanese con il volto visibilmente affranto. Secondo alcune indiscrezioni, i due cantanti sarebbero lontani da tempo.

Elodie e Marracash si sono lasciati?

Da tempo si parla di una crisi in corso tra Elodie e Marracash.

Mentre nelle altre occasioni i diretti interessati hanno smentito, adesso sono in silenzio e la rottura sembra essere definitiva. A lanciare la pesante indiscrezione è stato il settimanale Oggi, che ha pizzicato l’ex talento di Amici in un bar milanese con il “viso provato e sofferente“. In un primo momento, Elodie è da sola, poi viene raggiunta da una sua amica. “Mentre la sua carriera vola, il suo cuore sanguina“, scrive la rivista.

Stando all’indiscrezione, Elodie “sta soffrendo e si vede“.

Considerando che Marracash non appare al suo fianco da tampo, in molti hanno collegato lo stato d’animo della cantante ad una rottura. La Di Patrizi non ha mai nascosto le difficoltà fatte per mantenere in piedi la sua relazione, ma i fan si aspettavano che i due potessero riuscire a superare ogni scoglio. Al momento, è bene sottolinearlo, Elodie e Marracash non hanno smentito o confermato il gossip.