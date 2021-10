Chi è Davide Rossi: tutto sul presunto fidanzato di Elodie

Davide Rossi è un ex modello milanese laureato in Marketing & Comunicazione presso l’Università IULM. Beccato insieme alla cantante Elodie Di Patrizi, secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe una frequentazione in corso tra i due. Conosciamo meglio il marketing manager del famoso stilista Armani.

Chi è Davide Rossi

Davide Roberto Rossi è un ex modello e marketing manager di Armani di origine milanese. Laureatosi nel 2006 in Marketing & Comunicazione presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, nel 2014 ha iniziato a lavorare come Assistant Trade Marketing Manager.

Vita privata

Già avvezzo ai riflettori e conosciuto per la sua carriera nel mondo della moda, nell’ottobre 2021 il suo nome è stato ripreso da alcuni settimanali per una presunta frequentazione con la cantante Elodie Di Patrizi.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel settembre del 2021, parlando della storia d’amore tra lei e Marracash lascia intendere la possibilità di una crisi. Dice:

La nostra relazione? E’ stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi.

La loro ultima apparizione insieme sui social risale al 4 giugno 2021, ma nessuno dei due ha commentato confermando la fine della relazione.

La presunta storia tra Elodie e Davide è stata annunciata da ‘Chi’, con la pubblicazione di alcune immagini che vedono prima il marketing manager raggiungere la casa di lei in un pomeriggio di inizio ottobre, e successivamente i due rientrare nell’abitazione milanese di Elodie dopo aver trascorso una cena con alcuni amici, tra i quali il cantante Mahmood e l’ex ballerino di Amici Gabriele Esposito. L’indiscrezione non è stata né confermata né smentita.