Icona della comicità anni ’90 Marina Massironi ha alle spalle una carriera professionale ricca di esperienze e di soddisfazioni incredibili. Attrice di tv, teatro e cinema, ma anche doppiatrice e cabarettista, continua a mettersi in gioco, tanto che la vedremo nella terza stagione di Lol – Chi ride è fuori, in arrivo agli inizi del 2023.

Marina Massironi: la vita dell’attrice comica

Nata sotto il segno del Toro a Legnano, in provincia di Milano, il 16 maggio 1963, Marina Massironi attualmente ha 59 anni. Dopo il diploma conseguito nel 1982, Massironi vuole seguire la sua passione e si tuffa sul magico mondo della recitazione. Decide per tale motivo di iscriversi alla scuola di teatro di Busto Arsizio, dove conosce Giacomo Poretti, uno dei membri del futuro trio comico Aldo, Giovanni & Giacomo. In quel periodo, però, il trio ancora non esisteva e i due, dopo un periodo di conoscenza, decidono di sposarsi e di fondare il duo comico noto con il nome di Hansel & Strüdel.

La vita coniugale con Poretti si conclude nel 1989 e Marina Massironi intraprende una nuova relazione con Paolo Cananzi nel 1994.

Tuttavia, nonostante l’inizio di una nuova storia d’amore e il divorzio con Poretti, la collaborazione con quest’ultimo non cessa di vivere, tanto che Massironi riprende a lavorare insieme all’ex marito, ormai divenuto membro ufficiale del trio Aldo, Giovanni & Giacomo. In realtà la collaborazione è proprio con il trio e Massironi presenzia in diversi spettacoli teatrali insieme a loro, ma anche in diversi programmi televisivi come Mai dire Gol, e con l’indimenticabile film d’esordio dei comici del 1997, Tre uomini e una gamba.

con il trio continua, tanto che Massironi partecipa anche ai film successivi, come Così è la vita (1998) e Chiedimi se sono felice (2000), continuando però a coltivare in parallelo una sua carriera personale da attrice. Si ricordano, a tal proposito, titoli quali Fuori dal mondo (1999) diretto da Giuseppe Piccioni e, in particolare, Pane e tulipani (2000) di Silvio Soldini, per il quale l’attrice si aggiudica sia il David di Donatello, sia il Nastro d’argento, dando prova delle sue incredibili doti attoriali e la sua totale versatilità artistica.

Massironi continua ad ampliare la sua carriera da attrice e appare sul grande schermo per altri progetti cinematografici come Ti spiace se bacio mamma?, Agata e la tempesta e Due partite. Anche il piccolo schermo la vede protagonista; Marina Massironi, infatti, recita anche in alcune serie-tv, come Dio vede e provvede, Padri e figli, Cotti e mangiati e Summertime, la serie di Netflix in cui intepreta la compagna del padre di Edo (interpretato da Giacobazzi), uno dei protagonisti.

Accanto alla sua brillante carriera da attrice, c’è da dire che Marina Massironi ha sempre portato avanti un’altrettanto brillante carriera da doppiatrice, interpretando alcuni dei personaggi più conosciuti (e riconoscibili) delle serie animate di fine anni ’80 e pieni anni ’90. Sono da ricordare, in tal senso, Tinetta in È quasi magia Johnny, Grace in Mucche alla riscossa, Maria von Trapp in Cantiamo insieme e soprattutto Daria, personaggio dell’omonima serie Mtv. In tempi più recenti, infine, ha dato la voce alla signora Marsigliese nel film della Pixar intitolato Luca.

Nel 2023 entra nel cast di Lol 3 – Chi ride è fuori, lo show comico condotto da Fedez che farà il suo debutto a inizio del nuovo anno.

Marina Massironi è anche presente sui social, dove è solita pubblicare contenuti riguardanti il lavoro. La sua bio di Instagram, infatti, recita: “In tour con @mariameliamonti con IL MARITO INVISIBILE regia di Edoardo Erba”. Insomma, Massironi non esita a condividere con il suo pubblico tutto ciò che riguarda la sua attività attoriale, offrendo anche validi motivi per andare a teatro.

Brillante, carismatica, camaleontica e icona assoluta della comicità degli anni ’90: Marina Massironi continua a stupire e a stupirsi.