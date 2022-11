Tutto pronto per Lol 3. È stato rivelato il cast in gara. Il programma inizierà nel 2023.

Era già ufficiale la realizzazione del format targato Prime Video che ha fatto impazzire dalle risate tutta l’Italia, stiamo parlando di Lol. Per la nuova stagione che sarà Lol 3 sono stati svelati i nomi dei concorrenti con un post su Instagram.

Vediamo chi sono.

Ecco svelato il cast di Lol 3: i volti noti

I nomi ufficiali sono: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi. Ma andiamo ad analizzarli uno ad uno partendo dai volti noti.

Nino Frassica

Ebbene sì, Nino Frassico, un gigante della comicità e della commedia italiana prenderà parte a Lol 3. Tutti lo conoscono perchè è in Tv da moltissimi anni.

Oltre alla televisione e alla comicità, Nino Frassica è anche cabarettista e conduttore radiofonico.

Luca Bizzari e Paolo Kessisoglu

A molti, soprattutto ai più giovani, questi due nomi presi separatamente no diranno assolutamente nulla. È doveroso chiamarli con il loro nome di battaglia quindi: Luca&Paolo. Bene, adesso che li abbiamo riconosciuti possiamo descriverli come i comici e conduttori più spassosi del panorama italiano degli anni 2000. I concorrenti in gara farebbero bene a temerli.

Marina Massironi

Nota dal trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, la Massironi ha avuto un enorme successo sul maxi schermo per quanto riguarda la carriera comica. Oltre a far ridere, Marina Massironi ha anche un grande talento per la recitazione in generale, tanto da guadagnarsi un Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista.

Paolo Cevoli

Altro big in gara è il comico di Zelig. Presenza quasi fissa al teatro milanese ha creato dei personaggi incredbilmente comici come: Lothar, Teddy Casadei, Palmiro Cangini, Olimpio Pagliarani e Yuri.

Lol 3: le nuove leve della comicità italiana

I nomi dei big fanno paura, soprattutto ai più giovani che magari sono cresciuti facendosi tante risate grazie ai loro spettacoli. A proposito di giovani vediamo la biografia dei prossimi concorrenti di Lol 3

Herbert Ballerina

Amico e collega di Maccio Capatonda, vincitore di Lol 2, Herbert Ballerina, nome di battaglia di Luigi Luciano è diventato famoso al pubblico grazie alle parodie dei trailer tramesse da “Mai dire martedì” e poi diffuse su Youtube. Il suo umorismo fuori dagli schemi potrebbe essere un problema per gli altri concorrenti.

Cristiano Caccamo

È uno dei giovanissimi che potrebbe rivelarsi una vera e propria sorpresa. Molto amico di Diana Del Bufalo, concorrente della scorsa edizione di Lol, Caccamo gode di un grande consenso social e da quando ha scoperto TikTok si diverte a far ridere i suoi follower.

Fabio Balsamo

Altro giovanissimo e collega e amica di Ciro Priello, che ha vinto la prima edizione di Lol. Balsamo e Priello, insieme ad altri ragazzi di Napoli hanno creato i “The Jackal“. Il gruppo ha riscontrato un enorme successo sui social e ha partecipato poi a numerose trasmissioni e pubblicità senza perdere mai il suo senso dell’ironia. Fabio Balsamo potrebbe essere una vera spina nel fianco.

Marta Filippi

La Filippi è un’attrice Rai ed ha esordito con “Stasera tutto e possibile” e “Bar Stella“. Oltre ala carriera di attrice e comica, Marta Filippi è anche una doppiatrice.

Brenda Lodigiani

Ballerina, imitatrice ed attrice; ecco chi è Brenda Lodigiani. Ha avuto successo su Disney Channel grazie alle trasmissioni per i più giovani poi è passata a “Scorie” che andava in onda sulla Rai. I suoi personaggi di punta sono: la fatina del Prato Fantasia e Arisa.