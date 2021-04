Il suo percorso e soprattutto successo artistico ha avuto bisogno di diverso tempo prima di fiorire. Scopriamo la storia di Giacomo Poretti e della sua vita lavorativa prima del grande successo come attore comico.

Chi è Giacomo Poretti

Giacomo Poretti nato Giacomino Poretti (Villa Cortese, 26 aprile 1956), è un comico e attore italiano noto per essere uno dei membri del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Cresce con i genitori operai vicino Legnano appassionandosi presto al mondo di teatro. Inizia a recitare infatti a soli 8 anni tentando anche di entrare a far parte della compagnia de “I Legnanesi”.

Successivamente decide di abbandonare gli studi per andare a lavorare in fabbrica dove vi rimane fino alla chiusura. Al compimento dei 18 anni poi decide di lavorare come infermiere per evitare il servizio militare e riesce così a coltivare parallelamente la sua passione per la recitazione facendo esibizioni di cabaret.

Servono però ancora diversi anni prima che la recitazione diventi il suo impiego principale. Lavora infatti per ben 11 anni come infermiere diplomandosi anche in teatro nella scuola di Busto Arsizio.

Riesce a diventare il responsabile del reparto di neurologia ma nel frattempo forma un duo cabarettistico con Marina Massironi, nonchè la fidanzata di allora.

La nascita del trio Aldo, Giovanni e Giacomo

Nel 1985 lascia il posto in ospedale e durante un periodo di lavoro in un villaggio in Sardegna conosce Aldo Baglio e Giovanni Storti, che a loro volta formavano un duo comico: “I Suggestionabili”. Prima che si crei il trio passa diverso tempo perchè è nel 1991 che i tre iniziano a realizzare sketch insieme. Decidono di presentarsi al pubblico come “Aldo, Giovanni e Giacomo” e iniziano a recitare a teatro in diversi spettacoli quali “Lampi d’estate”, “Ritorno al Gerundio” e “Aria di tempesta”.

Già durante il corso degli anni ’90 riescono ad ottenere grande successo prima con lo spettacolo “Il Circo di Paolo Rossi” e successivamente al programma televisivo “Mai dire Gol” con cui ottengono la vera approvazione da parte del pubblico. Tra i progetti sul piccolo schermo più di successo però non si può non ricordare la partecipazione a Zelig.

Nel frattempo debuttano anche al cinema con una serie di progetti di grandissimo successo tra cui si ricordano “Tre uomini e una gamba” del 1997 con Luciana Littizzetto, “Così è la vita” seguito da “Chiedimi se sono felice” un grandissimo successo anche a livello di incassi. Seguono “La leggenda di Al, John e Jack” e “Tu la conosci Claudia?” con protagonista la grande Paola Cortellesi. I progetti proseguono e con loro anche le collaborazioni con esponenti di successo del settore cinematografico tra cui Paolo Genovese, ma anche Ficarra e Picone.

I progetti in solitaria e la vita privata

Oltre ai grandi progetti già citati, Giacomo ha partecipato ha diverse produzioni televisive debuttando anche nel 2018 come conduttore sul canale TV2000 con “Scap de’ tenis – Incontri sulla strada”. Inoltre partecipa lo stesso anno anche a uno spettacolo teatrale senza i colleghi del trio dal nome “Fare un’anima”.

Per la storia che ha Poretti è difficile separare il lavoro dalla vita privata. Ha avuto una storia, diventata un matrimonio con Marina Massironi, attrice spesso a fianco dei tre. Dopo la storia con lei ne ha interpresa una con Daniela Cristofori con cui ha inoltre avuto un figlio. I due spesso organizzano inoltre incontri culturali dimostrandosi impegnati nel centro “San Fedele” di Milano.