Ballando con le Stelle è tornato in tutto il suo splendore! Il programma condotto da Milly Carlucci è iniziato sabato 16 ottobre con la prima puntata della nuova stagione.

Come sempre, al centro della pista si svolgeranno le performance delle coppie di ballerini formate da un professionista e da un personaggio famoso.

Tra i partecipanti a questa edizione 2021 ci sono: Al Bano, Sabrina Salerno, Memo Remigi, Federico Fashion Style e tanti altri, insomma VIP per tutti i gusti!

Sarà molto interessante e divertente seguire il percorso di ognuno di loro, vedere come reagiscono alle direttive imposte dai loro insegnanti e partner di ballo e, insomma, vedremo come tanti personaggi lontano dal mondo della danza riusciranno a convincere la giuria del programma!

Tra i nomi dei ballerini professionisti di Ballando con le Stelle c’è anche quello di Marco De Angelis, che, però, in questa stagione 2021 non sarà in gara, ma farà parte del corpo di ballo: scopriamo chi è e tutto quello che possiamo conoscere su di lui.

Chi è Marco De Angelis

Di Marco De Angelis sappiamo che è nato a Roma il 20 maggio 1994. La passione per la danza scoppia fin da quando era un bambino e possiamo dire che sia una passione di famiglia, visto che anche suo fratello più grande, Andrea, è ballerino e coreografo.

Dopo la tipica gavetta, fatta anche di tante partecipazioni a gare di ballo di vario genere, Marco De Angelis inizia a lavorare come ballerino professionista.

Ha fatto parte del cast dello spettacolo di danza Burn the Floor. Nel 2019 in Australia ha partecipato a Dancing in the Stars, ossia lo stesso format di Ballando con le Stelle. E sempre nello stesso anno ha partecipato ad una puntata di Amici di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda Ballando con le Stelle, è entrato nel cast e in gara nell’edizione 2020, quando è stato l’insegnante e il partner di Vittoria Schifano.

Marco De Angelis e Lucrezia Lando

Per quel che riguarda la sua vita privata, è nota la relazione con la ballerina Lucrezia Lando, anche lei del cast di Ballando con le Stelle.

Il loro legame è durato circa un anno, poi si chiuso. Le motivazioni della fine del loro rapporto sono state diverse. Sembra che, principalmente, tutto sia stato causato dalla fine della passione tra di loro. Adesso, quindi, da quello che è possibile sapere, Marco De Angelis è tornato single e concentrato esclusivamente sul suo lavoro.

Il look di Marco De Angelis

Marco ha un fisico imponente, come tutti i ballerini, infatti, fa molto movimento e si allena non solo danzando, ma anche in palestra.

Capelli castani di media lunghezza, ha un orecchino e porta la barba, ma non in modo troppo folto, anzi: ne cura la lunghezza e la forma.

Dalle foto sul suo profilo Instagram, si può notare che adora anche i tatuaggi. Il suo look, però, non sembra essere troppo selvaggio, si può dire, infatti, che abbia uno stile casual elegante e anche quando indossa i jeans, li accompagna sempre con camicie dalla linea aderente e adora portarle molto sbottonate, mettendo, quindi, in primo piano il suo fisico scultoreo.