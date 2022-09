Dopo diversi anni di fidanzamento, finalmente Marcell Jacobs sposerà la sua adorata Nicole Daza. In questo articolo verranno proposti diversi dettagli e curiosità sulle nozze previste sabato 17 settembre. Anticipiamo nell’introduzione che la location sarà il Lago di Garda.

Marcell e Nicole si sposeranno, più precisamente, a Torre di San Marco di Gardone Riviera, ex proprietà di Gabriele D’Annunzio.

Del resto, lo stesso Marcell Jacobs è nato e cresciuto a Desenzano; sul Lago di Garda di conseguenza respira aria di casa. Attualmente, infatti, l’atleta vive a Roma. Per quanto riguarda Nicole Daza, come informa Vanity Fair, la fidanzata di Jacobs è nata in Ecuador nel 1993, ma è cresciuta a Novi Ligure.

La ragazza è conosciuta professionalmente come modella e influencer.

Matrimonio Marcell Jacobs: cosa si sa sugli invitati?

Come informa il Sussidiario, al matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza potrebbe esserci il figlioletto del campione olimpico che quest’ultimo ha avuto a soli 17 anni assieme Renata Erika Szaba. Mancherà invece Lamont, padre di Marcell, il quale ha confermato alla Gazzetta dello Sport: “Non è venuto, mi ha bidonato. Stavolta non l’ho nemmeno sentito.

Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel di mamma”. Gli ospiti in tutto dovrebbero essere centosettanta, ma non è sicuro.

Il menù, l’abito e il viaggio di nozze

Per quanto riguarda il menù del matrimonio, secondo voci di corridoio esso dovrebbe proporre piatti come crudi di mare e stinco di maiale. Riguardo al vestito ancora tutto top secret. Le uniche indiscrezioni pervenute parlano di quattro metri di strascico. Marcell Jacobs ha detto qualcosa di più, invece, sul viaggio di nozze: “Partiremo il 24, dopo gli ultimi impegni già presi … Trascorreremo due settimane di assoluto relax a Bali, in tre hotel diversi tra mare e foresta, mentre gli ultimi sette giorni ci sposteremo in un resort alle Maldive. Il 15 ottobre saremo di nuovo in Italia”.