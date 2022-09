Il papà della medaglia d'oro olimpica a Tokyo 2020 non sarà presente alle nozze del figlio

Colpo di scena (ma dopo tutto neanche troppo!) ad uno dei matrimoni dell’anno: stiamo parlando delle nozze di Marcell Jacobs, doppia medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, che quest’oggi (17 settembre) convolerà a nozze con la sua storica fidanzata Nicole Daza.

Al lieto evento, infatti, mancherà un ospite decisamente importante: il padre di Marcell Jacobs, come confermato dallo stesso sportivo a La Gazzetta dello Sport, non sarà infatti presente alla cerimonia.

Il padre di Marcell Jacobs sarà assente dal matrimonio del figlio: cosa ha dichiarato il campione

Lamont Jacobs, questo il nome del padre del campione, aveva abbandonato il figlio da piccolo, lasciandolo da solo insieme alla mamma Viviana. Parlando della sua mancata partecipazione alle sue nozze, Marcell ha dichiarato:

“Non è venuto, mi ha bidonato.

Stavolta non l’ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel di mamma». Insomma, un rapporto che sembrava pacificato, è ancora da cucire.”

Resta inoltre il mistero sulla partecipazione al matrimonio dell’altro figlio dello sportivo, Jeremy, , che Marcell Jacobs ebbe a soli 17 anni da Renata Erika Szabo, che l’ha (a sua volta) accusato di avere abbandonato il piccolo.

Il matrimonio di Marcell Jacobs: tutto quello che c’è da sapere

Molti dei dettagli sulle nozze dello sportivo sono apparsi nelle scorse ore proprio sul celeberrimo giornale sportivo. A quanto pare, l’atleta avrà al suo fianco 170 ospiti, seppure gli invitati inizialmente fossero molti di più. La location scelta, Torre di San Marco a Gardone Riviera, può ospitare fino a 1500 persone.

Per il resto, sappiamo che il menù includerà crudi di mare a uno stinco di maiale. Per quanto riguarda invece il vestito di Nicole Daza si vocifera di quattro metri di strascico.

I due neo sposi partiranno presto per un indimenticabile viaggio di nozze a Bali: una fuga d’amore che è stata posticipata, tra l’altro, a causa di una serie di concomitanti impegni sportivi di Jacobs.

Il pazzo addio al celibato

Marcell Jacobs ha raccontato a Gazzetta di avere passato una serata davvero molto divertente e fuori dagli schemi. Ecco le sue dichiarazioni in merito: