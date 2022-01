Mara Venier ha risposto ad un no vax che ha commentato un suo scatto mentre era a letto malata. La conduttrice lo ha subito messo a tacere.

Mara Venier ha passato una settimana difficile, a letto malata.

La conduttrice ha condiviso con i suoi follower uno scatto in cui ha annunciato di essere molto raffreddata ma di aver fatto dei tamponi che sono risultati negativi. Un no vax è intervenuto nei commenti, cercando di provocarla. “Covid? Evviva il siero sperimentale” ha scritto. “Vaff****o di cuore” ha scritto la conduttrice, con un cuoricino rosso. Commento che poi ha cancellato. La sua schiettezza è piaciuta moltissimo ai suoi follower.

Mara Venier malata: “3 tamponi…non ho più il naso”

Lo scatto, pubblicato il 28 gennaio, è stato commentato da moltissimi fan. “A casa leggermente raffreddata, fatti tamponi tutto negativo” ha scritto Mara Venier nella didascalia. “Fatto il tampone?” ha chiesto un utente che evidentemente non ha letto le sue parole. “3 tamponi…non ho più il naso” ha ironizzato la donna.

Mara Venier malata: la reazione della conduttrice contro il no vax

Mara Venier è sempre molto ironica e spontanea con i suoi fan, ma non tollera i commenti inappropriati sul suo profilo.

La conduttrice risponde sempre in modo molto schietto e sincero, per questo non si è fatta problemi a mandare a quel paese il follower no vax che ha deciso di provocare sull’argomento vaccino anti-Covid.