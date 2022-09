Manuel Vallicella è morto: le parole del fratello

La scomparsa di Manuel Vallicella ha lasciato tutti senza parole e in queste ore il fratello dell’ex tronista è intervenuto sui social per mettere a tacere alcune voci sulla questione.

Manuel Vallicella: il fratello

Nelle scorse ore sono circolate voci riguardanti un presunto e cattivo rapporto avuto da Manuel Vallicella – ex tronista di Uomini e Donne – con i suoi due fratelli.

Sulla questione è intervenuto Cristian Vallicella, fratello dell’ex volto tv morto suicida a 35 anni. “Vi ringrazio dei molteplici messaggi che sto ricevendo di supporto. Solo una cosa: non ascoltate pseudo interviste o altre persone che dicono cavolate proprio per rispetto, almeno. Non voglio perdere tempo a spiegare cose false da persone estranee. Proprio per rispetto, per favore. Se non sapete… Fate come mio fratello, parlate di meno! Perché con me, mia sorella, etc.

Vi dico io la verità, il rapporto lui con noi ce l’aveva eccome!”, ha scritto sui social.

In queste ore uno dei migliori amici di Vallicella ha rilasciato un’intervista in cui ha sostenuto che il tatuatore fosse sprofondato in una tremenda depressione dopo la scomparsa di sua madre, avvenuta nel 2019. In tanti sono increduli per ciò che è accaduto e sui social anche alcuni volti tv (come Gianni Sperti e Raffaella Mennoia) hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell’ex tronista.