Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono tornati insieme? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Manuel Bortuzzo e Lulù stanno ancora insieme?

Secondo le ultime indiscrezioni pare che ci sia un ritorno di fiamma tra il nuotatore Manuel Bortuzzo e la principessa etiope Lulù Selassiè. Recentemente, l’esperto di gossip Alessandro Rosica, aveva rivelato che i due si stavano nuovamente frequentando in gran segreto. Adesso però compaiono anche alcuni indizi social che fanno proprio pensare che tra i due sia tornata la passione. Nei giorni scorsi, ad esempio, sul popolare social di TikTok, al polso di Lulù Selassié è comparso un braccialetto con delle pietre bianche e con sopra alcune lettere che formavano il nome Manuel. In alcune foto pare inoltre che Manuel indossi lo stesso braccialetto ma con il nome Lulù. Nelle ultime ore, a dare ancora più conferma al gossip, l’ex gieffina ha pubblicato una foto sui social. La foto in questione è sgranata ma, zoomandola sembrerebbe proprio che la giovane stia stringendo la mano di un uomo con il braccio tatuato, che secondo molti è proprio Manuel Bortuzzo. Insomma dopo la storia che ha fatto sognare milioni di italiani nata tra le mura della Casa del Grande Fratello, sembra proprio che tra il giovane atleta e Lulù Selassiè sia tornata la passione. Ovviamente la certezza non c’è, ma gli indizi sembrano proprio confermare questa indiscrezione. Staremo a vedere se i diretti interessati confermeranno o meno le voci.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: perché si erano lasciati?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello e, anche se all’inizio sembrava non andassero d’accordo, col tempo hanno imparato a conoscersi fino ad arrivare a frequentarsi anche al di fuori della casa più spiata d’Italia. Ad aprile del 2022 è arrivata la notizia che la loro storia d’amore fosse arrivata al capolinea. Pare che il padre di Manuel, Franco, fin dall’inizio non approvasse la relazione del figlio, perché avrebbe avuto delle divergenze con la stessa Lulù Selassiè. Ecco cosa aveva detto nel corso di una intervista al Settimanale Nuovo: “non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto, sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo.” In una intervista rilasciata invece per Leggo, Manuel Bortuzzo aveva parlato di Lulù dopo la rottura. Ecco cosa aveva detto: “non l’ho più sentita. Ma va bene così. Siamo andati avanti con le nostre vite. Ma se la becco, la saluto. Al momento sono single, poi l’amore non si programma, se capita… capita.” A quanto pare però adesso, a quasi due anni dalla rottura, ci sia in realtà un ritorno di fiamma tra i due. Restiamo in attesa di conferme o smentite.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Le parole di Cristian Iovino: “Tra me e Ilary Blasi non c’è stato solo un caffè”

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: tutta la verità sul flirt clandestino