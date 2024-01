Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino hanno avuto una storia d’amore? E’ questo il gossip che sta infiammando il web. Nelle ultime ore, il presunto flirt clandestino tra la conduttrice ed il ballerino è diventato virale su tutti i social.

Il flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: le parole di Belén Rodriguez

La conferma è arrivata in modo del tutto inaspettato da Belén Rodriguez, l’ex moglie di Stefano De Martino. Stanca dei continui attacchi degli haters che l’accusavano di essere la “pecora nera” della coppia e di “cambiare uomini” con estrema facilità, la modella argentina ha deciso di rompere il silenzio. Durante un’intervista a Domenica In ha rivelato di aver subito ben 12 tradimenti da parte del ballerino, incluso un flirt clandestino con Alessia Marcuzzi. Sul suo profilo Instagram, infatti, un utente ha commentato: “Belén continua a dire la tua e zittire tutti. Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera. Confido in te“, e la modella argentina ha replicato scrivendo: “Confermo“. Una risposta chiara e diretta, che non lascia spazio ad alcun dubbio.

Il flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: tutta la verità

Stando ad una ricostruzione realizzata da Chi, il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sarebbe iniziato nel 2018, appena un anno dopo il matrimonio della conduttrice con Paolo Calabresi Marconi. Secondo le voci, la coppia avrebbe divorziato proprio a causa del feeling scattato tra lei ed il ballerino. Nel luglio 2020, Dagospia ha riportato il flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Stando a quanto riportato dalla testata, il figlio del ballerino avrebbe trovato dei messaggi compromettenti con la conduttrice. Belén Rodriguez, venuta a conoscenza della situazione, avrebbe cacciato di casa il suo ormai ex marito. Qualche anno prima, Alessia Marcuzzi, all’epoca conduttrice de L’isola dei Famosi, aveva invitato in studio proprio Stefano De Martino. Durante il programma, la conduttrice aveva elogiato il ballerino per il suo fascino ed impegno professionale. Non si sa se in quel periodo tra i due stesse nascendo già qualcosa. Fino ad oggi, sia Stefano De Martino che Alessia Marcuzzi avevano costantemente smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale. Tuttavia, le ultime notizie sembrano raccontare una storia diversa. Al momento, entrambi non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito al gossip. Non ci resta che aspettare!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Marcuzzi e De Martino, Belen conferma il flirt? | DonneMagazine.it

Belen Rodriguez ospite di Mara Venier a Domenica In: la frecciatina alla Marcuzzi | DonneMagazine.it