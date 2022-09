Damiano dei Maneskin ha commentato la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche del 25 settembre. Il cantante, così come tantissimi altri colleghi, si dice addolorato per il trionfo di Fratelli d’Italia.

Anche Damiano David, frontman dei Maneskin, non è contento di vedere Giorgia Meloni come premier del Governo italiano. La leader di Fratelli d’Italia, anche se molti personaggi nostrani non sono d’accordo, si è aggiudicata le elezioni e, per i prossimi cinque anni, deciderà le sorti del bel Paese. Via Instagram, il cantante ha espresso tutto il suo dispiacere.

Le parole di Damiano dei Maneskin

A didascalia dello screenshot di un articolo che parla della vittoria della Meloni, Damiano ha scritto:

“Oggi è un giorno triste per il mio Paese”.

Il fidanzato di Giorgia Soleri non si è lasciato andare ad un monologo, ma il suo pensiero politico è chiaro. Così come fatto da Sabrina Ferilli e Renato Zero, anche lui ha ammesso di non essere affatto felice del risultato delle elezioni.

Il pensiero politico di Damiano

Damiano, anche se non ha parlato apertamente del suo orientamento politico, è chiaramente più vicino alla sinistra e alla destra. Lui, che nei mesi scorsi ha condannato la guerra in Ucraina al grido di “Fu*k Putin“, è per la libertà del popolo e condanna ogni tipo di dittatura.

La Meloni si prepara a governare, questo è fuori ogni ombra di dubbio, ma tanti temono un ritorno al passato più buio.