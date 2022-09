Renato Zero infuriato per la vittoria di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia: il video del momento è virale.

Dopo un concerto al Circo Massimo di Roma, Renato Zero è tornato all’Hotel Parco dei Principi della Capitale, sede del comitato elettorale di Fratelli d’Italia. E’ qui che il cantante ha avuto un duro sfogo contro Giorgia Meloni e la sua ‘cricca’.

Renato Zero contro Giorgia Meloni e FdI

Renato Zero, così come Sabrina Ferilli, non ha gradito la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche. Di ritorno da un concerto al Circo Massimo, terza data del tour Zerosettanta che celebra i suoi 55 anni di carriera, il cantante si è scagliato contro Fratelli d’Italia e la sua leader. Arrivato all’Hotel Parco dei Principi della Capitale, Renato si è stranito nel trovare lì la sede del comitato elettorale di FdI.

Il suo sfogo è stato ripreso in un video che, neanche a dirlo, è diventato virale.

Lo sfogo di Renato Zero

Molto probabilmente, lo sfogo di Renato è da ricollegare anche ai tanti giornalisti ammassati fuori dall’Hotel Parco dei Principi, in attesa dell’arrivo della Meloni. Appena sceso dalla macchina, Zero ha tuonato:

“Manco più in albergo se va, è regime questo, è regime, stron*i, votate la mer*a che siete“.

L’artista romano, da sempre vicino alle idee politiche della sinistra, non ha accettato la vittoria della destra. D’altronde, viste le sue ultime dichiarazioni sul tema, non c’è da stupirsi.

Le ultime dichiarazioni politiche di Renato Zero

Renato, prima della vittoria della Meloni, si era detto contrario alle elezioni anticipate. Nel corso della conferenza stampa per annunciare i suoi concerti, ha dichiarato: