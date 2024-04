Cristina D’Avena e Rocco Siffredi sono la coppia che non ci si aspetta di vedere insieme. I due però hanno in serbo grandi novità. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che cosa si tratta.

Cristina D’Avena e Rocco Siffredi: presto grandi novità per la regina delle sigle

Vedere Cristina D’Avena e Rocco Siffredi insieme è senza dubbio un qualcosa che non ci si aspetta ma ecco che invece i due stanno preparando una grande sorpresa, ovvero probabilmente una collaborazione. Sui social ecco una foto che li ritrae insieme ma quello che incuriosisce è la didascalia. Infatti Cristina e Rocco hanno partecipato entrambi all’Ancona Comics e quindi la foto poteva essere semplicemente una foto di rito, invece come didascalia ecco un “presto grandi novità“ con un emoticon di un angioletto accanto a una di un diavoletto, il che ha fatto subito pensare che tra i due è in corso una collaborazione professionale. Sotto al post sono stati davvero tantissimi i commenti da parte degli utenti, come per esempio: “l’incontro tra la mia infanzia ed adolescenza”, “La coppia di cui avevo bisogno”, “Non succede ma se… ah forse succede” e “Sarebbe l’unico modo per rendere la vita di noi millennials degna di essere vissuta.”

Collaborazione in vista tra Rocco Siffredi e Cristina D’Avena?

Certamente è una collaborazione che nessuno si aspetta, quella tra un pornoattore e una cantante diventata famosa per le sigle dei cartoni animati, che molti di noi adulti ancora ricordano a memoria. Dopo la foto apparsa sui social di Cristina D’Avena e Rocco Siffredi insieme, c’è quindi aria di una possibile collaborazione in vista ma, di che tipo? Al momento ovviamente non si sa nulla, anche perché i settori in cui lavorano i due sono molto distanti tra loro, quindi per sapere cosa hanno in mente bisognerà aspettare che uno dei due lo dica. Cristina e Rocco intanto si sono avvicendati sul palcoscenico del PalaPrometeo Extra la scorsa domenica, dove la cantante non solo ha cantato ma c’è stato anche un successivo meet & greet. Cristina D’Avena, tra l’altro, proprio adesso è alle prese con una serie di concerti in giro per il Paese, cantano le sue sigle più famose, come ad esempio “Mila & Shiro, “I Puffi”, “Occhi di gatto” e “Kiss Me Licia”. Rocco Siffredi invece domenica è salito sul palco per una intervista, nella quale ha parlato anche della serie televisiva uscita di recente su Netflix, dal titolo “Supersex“, che parla proprio di lui. Nella serie televisiva i suoi panni sono vestiti dall’attore Alessandro Borghi. Insomma, la foto di Cristina D’Avena e Rocco Siffredi ha già fatto il giro del web, bisogna solo aspettare e vedere che tipo di collaborazione ci sarà tra il pornoattore e la cantante delle sigle dei cartoni animati.

