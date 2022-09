La vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche del 25 settembre ha scatenato reazioni opposte. Qualcuno è felice di vederla al potere, mentre altri gridano al fascismo. Sabrina Ferilli, via Instagram, ha condiviso il suo pensiero con i seguaci.

Giorgia Meloni è la nuova premier del Governo Italiano. A sceglierla sono stati parecchi cittadini, ma non tutti. E’ per questo che la sua vittoria alle elezioni ha generato reazioni opposte. Qualcuno definisce il 26 settembre 2022, giorno seguente alla chiamata alle urne, come il “peggior lunedì della storia dei lunedì“, mentre altri sono contenti di vedere una donna per la prima volta al potere. Sabrina Ferilli, che da sempre si è dimostrata più vicina alle idee della sinistra che a quelle della destra, ha commentato l’elezione della Meloni.

Il post ironico di Sabrina Ferilli

Sabrina, via Instagram, ha condiviso una Stories che la mostra in treno. Sul monitor del vagone campeggia la scritta “Il treno viaggia in orario“. La Ferilli ha aggiunto un commento scarno, “Nuova era“, e in molti hanno letto il suo post con estrema ironia. L’attrice romana si riferisce ai treni dei tempi di Benito Mussolini? Si dice, infatti, che nel periodo in cui il Duce era al potere, i treni viaggiassero in perfetto orario.

La nuova era dell’Italia meloniana

A prescindere dalla reazione della Ferilli, la vittoria di Giorgia Meloni segna una svolta storica per l’Italia. Si tratta della prima donna premier, ma anche della prima leader nostrana che, agli occhi del mondo, è vista e descritta da molti come “fascista“. Come sarà l’era meloniana? Non possiamo ancora saperlo, per cui è prematuro esprimersi.