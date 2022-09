Maddalena Svevi è la nuova concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi 22. Entra nel programma come ballerina e quindi farà parte della classe di ballo. Cosa sappiamo su di lei?

Maddalena Svevi: chi è?

Maddalena Svevi ha quasi diciotto anni e viene da Genova.

Inizia a ballare fin dalla tenera età e la danza la porta a vivere molte esperienze. Frequenta la Naima Accademy diretta da Matteo Addino ed entra a far parte di una compagnia di ballo, l’Experience Academy. La ballerina è un volto già noto all’interno del mondo televisivo. Nel 2016 partecipa al programma Pequenos Gigantes con Belen Rodriguez ed entra anche nel cast dell’ultima edizione di Il cantante mascherato.

La giovane prende parte anche ad un musical intitolato ‘Un papà sotto l’albero’ di Garrison Rochelle e Fioretta Mari. Insieme al suo gruppo vince anche i Garrison Game. La vediamo ballare anche nel video musicale di Aka7even della canzone Perfetta così. Quest’anno farà parte della nuova classe di ballerini di Amici di Maria De Filippi.

Maddalena Svevi: è la nuova concorrente di Amici di Maria De Filippi 2022

Il 14 settembre 2022 è stata girata la prima puntata del talent show di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda il 18 settembre 2022. La conduttrice seguirà la formazione della classe e presenterà i nuovi allievi di canto e ballo. Da alcune anticipazioni sembrerebbe che Maddalena Svevi sia entrata ufficialmente come ballerina nella classe di ballo dopo aver ottenuto l’approvazione di Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Insieme alla giovane sembrerebbe entrato anche Samuel Segreto che ha espresso più volte interesse commentandole dei post proprio per la ragazza. Non si sa se i due si conoscessero prima o mano ma presto si scoprirà se questo interesse è reciproco. Maddalena Svevi è una carissima amica di Tommaso Stanzani e abbiamo visto i due condividere molti momenti insieme anche perché escono dalla stessa accademia di danza.