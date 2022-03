Tra gli allievi più amati della storia del programma di Amici di Maria De Filippi c’è sicuramente lui: Tommaso Stanzani, ballerino dell’edizione vinta poi da Giulia Stabile, eliminato con il disappunto del pubblico e dei suoi stessi compagni d’avventura, in una delle prime puntate del serale.

Uscito dal programma il giovane ha iniziato una relazione con Tommaso Zorzi, influencer e vincitore della quinta edizione del GFVip a cui il ballerino avrebbe dedicato il suo primo singolo. Sì avete capito bene, Tommaso Stanzani ha scritto una canzone! Ecco tutto quello che sappiamo sul testo, il significato del brano e qualche curiosità a riguardo.

Tommaso Stanzani ha scritto una canzone: il testo

Il 31 marzo 2022 è uscito il primo singolo di Tommaso Stanzani dal titolo Origami.

Ad annunciare l’uscita del brano è stato lo stesso Stanzani con un post sul proprio profilo Instagram. Ma ecco il testo:

Ho messo il solito pezzo di poche parole / chiuso in una stanza mentre fuori c’è il sole / perso nel vuoto che conto gli errori / tu disegni una finestra e mi porti fuori

Tra mille fiori della terra tutti uguali / siamo ginestre ai piedi dei vulcani / siamo ginestre ai piedi dei vulcani / tutto non mi fa più paura / ci sei tu / siamo lo stesso origami / siamo lo stesso origami

Facciamo progetti, case di cartapesta / anche se piove, ti prego resta / disegno senza forma e senza colore /ma sei tu a dare un senso a tutte le cose / nascondiamo gli errori nei libri nei cassetti / sorvoliamo i problemi, siamo aeroplani

Tutto non mi fa più paura / ci sei tu / siamo lo stesso origami / siamo lo stesso origami / tu mi fai star bene / tu / suamo lo stesso origami /siamo lo stesso origami

E se piove e tremo, stringimi / e se sbaglio e cedo, resta qui / fragili complessi, mostrami i tuoi mostri / io sono qui

Tutto non mi fa più paura /ci sei tu / siamo lo stesso origami / siamo lo stesso origami / tu mi fai star bene / tu / siamo lo stesso origami / siamo lo stesso origami

Il significato della canzone

Come è facile intuire dal testo, il brano si ispirerebbe ad una storia d’amore, proprio come quella che il ballerino sta vivendo con Tommaso Zorzi. Non si sa infatti se la canzone sia dedicata direttamente al compagno, certo è che l’amore tra i due è stato d’ispirazione al ballerino, che a questo punto è anche un cantante.

Come lo stesso Stanzani dice nel post in cui annuncia l’uscita della sua prima canzone, una relazione ha bisogno di trovare il proprio equilibrio per poter funzionare, lo stesso equilibrio che caratterizza gli origami, tanto complessi quanto delicati.

La scrittura come ancora

Oltre a quella per la danza e ancora prima quella del pattinaggio, nella vita di Tommaso Stanzani c’è anche un’altra profonda passione, quella per la scrittura che stando alle parole del ballerino lo ha aiutato molto quando a causa di alcune paure aveva iniziato a rimanere chiuso nella sua stanza.

Scrivere gli ha persmesso di liberarsi, anche in questo caso, metaforicamente e mentalmente e una volta rilette le parole, ha pensato che sarebbe stato bello poterle cantare. Tommaso si è quindi buttato in questo nuovo percorso, non senza il timore del giudizio di chi avrebbe potuto pensare che non fosse pronto per specializzarsi in un campo in cui non si era ancora fatto conoscere.