Amici 22: quando andrà in onda la prima puntata

Amici 2022 sta per fare il suo esordio in tv. Manca infatti meno di un mese al ritorno dell’orma più che celebre show di Maria De Filippi. Pare infatti che la registrazione della prima puntata sarà effettuata il 15 settembre e che questa verrà messa in onda domenica 18 settembre.

Si tratta di aspettare davvero poco, quindi per il ritorno sul piccolo schermo del format di Canale 5.

Amici 2022: quando torna ufficialmente il programma su Canale 5

La prima puntata sarà in onda alle 14.10 su Canale 5, chiaramente, mentre dal lunedì al venerdì di ogni settimana ci sarà l’appuntamento con il daytime del programma, in onda sullo stesso canale alle 16.10, cioé subito dopo Uomini e Donne.

Ovviamente chi non potrà seguire la programmazione avrà modo di rivedere Amici 2022 grazie alle repliche di La5 o tramite il servizio di streaming Mediaset Infinity.

Come sappiamo gli inizi del programma non saranno live, ma registrati. E nel corso della prima puntata vedremo formarsi la nuova classe del 2022/2023, presumibilmente sempre 18 allievi tra cantanti e ballerini come nel caso della scorsa edizione. La conferma della data di uscita di Amici 2022 non ha fatto che alimentare la curiosità dei fan, che impazzano sul web alla ricerca di indizi.

Sembra dalle più recenti voci che nel corso dei primi appuntamenti con il programma potremmo vedere in scena anche alcuni degli ex allievi, cosa che certamente farebbe piacere al pubblico. Ma in quale veste? E per quanto tempo? Vediamo gli ulteriori dettagli a disposizione sulla prima puntata di Amici 2022…

Amici 2022: cosa aspettarsi dalla prima puntata della nuova stagione

Sembra che tra gli ex allievi, in Amici 2022 vedremo LDA, Alex Wyse, Albe La Malfa, Sissi Cesana, Michele Esposito, Nunzio Stancampiano e Luigi Strangis (vincitore della scorsa edizione). Non è chiaro per quanto tempo saranno presenti sul piccolo schermo.

Sicuramente però LDA e Nunzio Stancampiano torneranno già dalla prima puntata di Amici 2022 e si ipotizza che Nunzio possa avere un ruolo ricorrente nello show, sebbene non si sappia molto sul suo ipotetico contributo. Sarà forse un tutor per i nuovi allievi? O magari la sua figura serve a tenere vivo il rapporto conflittuale che fa tanto scalpore con Alessandra Celentano? In merito si ha solo la criptica dichiarazione di NewsAmici21: “Visto il successo riscosso lo scorso anno, pare che Maria l’abbia voluto nel programma con un ruolo del tutto nuovo. Nunzio infatti entrerebbe da professionista, affiancando i professori nel ruolo di coach e motivatore per gli allievi della scuola.”

Quel che sappiamo invece senza ombra di dubbio è che Veronica Peparini e Anna Pettinelli saranno le grandi assenti di Amici 2022. Al loro posto Daniel Lo e Arisa dovranno cercare di mantenere saldo l’interesse del pubblico che – come ben sappiamo – è ormai molto legato al format di Maria De Filippi.

La stagione di quest’anno riuscirà a confermare il successo delle precedenti e a sfornare altri talenti in grado di valicare i limiti del piccolo schermo? Sembrano esserci pochi dubbi in merito, considerato il grande fermento del pubblico in attesa del ritorno del programma, ma staremo a vedere…