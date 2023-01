Un terribile lutto ha colpito la famiglia di Nina Soldano, Marina Giordano nell’amata fiction di Rai 3 Un posto al sole. L’attrice ha infatti reso noto che è morto il fratello Matteo, che aveva solo 54 anni.

“Te ne sei andato in silenzio, come sempre hai desiderato”

“Te ne sei andato, in silenzio, come sempre hai desiderato accadesse. 1969 – 2023 Ciao Matteo… mio fratello”, ha scritto Nina Soldano, pubblicando alcune foto di loro bambini. Diversi colleghi e fan hanno voluto mostrare la loro vicinanza all’attrice, lasciandole messaggi di cordoglio per la grave perdita.

Chi è Nina Soldano

Antonina Soldano, detta Nina, è nata a Pisa il 26 marzo 1963. Nel 1987 è diventata nota al grande pubblico grazie al programma di Renzo Arbore Indietro tutta, in cui interpretava Miss Sud.

Nel 1988 ha esordito al cinema con La notte degli squali di Tonino Ricci e Delitti e profumi di Vittorio De Sisti. Ha recitato anche in Paprika di Tinto Brass e interpretato la protagonista di Fatalità di Ninì Grassia, al fianco di Nino D’Angelo. Dopo una lunga carriera divisa tra cinema e televisione, ha acquisito ulteriore fama grazie al personaggio di Marina Giordano.

Nel 2013, è stata premiata dall’Associazione culturale italiana di New York come attrice italiana più popolare all’estero.

Inoltre, nel 2012, 2013 e 2015 è stata ospite d’onore al Festival della canzone italiana di New York.

Nel 2016, ha sposato a New York l’ingegnere Teo Bordagni.

