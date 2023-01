Jolanda Renga, primogenita di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ha confessato a cuore aperta il dolore vissuto quando i detrattori l’hanno presa di mira paragonandola a sua madre.

Jolanda Renga e i detrattori

Oggi Jolanda Renga sembra aver trovato una serenità e un equilbrio nonostante la sua giovane età e più volte sui social la ragazza è stata lodata per la sua saggezza.

Nelle ultime ore lei stessa ha confessato di aver provato grande sofferenza quando i detrattori la paragonarono a sua madre, la showgirl Ambra Angiolini, affermando che non fosse bella quanto lei.

“Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi. Un giorno ho visto un video che un ragazzo mi aveva dedicato per complimentarsi con me e per curiosità ho letto i commenti: mi hanno molto ferito e ho pianto per un’ora”, ha confessato in merito al suo approdo sui social, e ancora:

“Quando mi vedo allo specchio, quando mi vedo nelle foto mi dico ‘sei brutta’ (…) Quindi al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa.

Scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza e quindi ho deciso anche di fare anche un discorso generale al riguardo: il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio più grande nella vita è fare delle cose che contano, cose importante, mi piacerebbe di tentare di migliorare un po’ il mondo.”

Sui social in tanti hanno lodato la figlia di Ambra Angiolini e di Francesco Renga che, con il suo messaggio, ha voluto rincuorare i tanti fan che si trovano nella sua stessa situazione o che, a causa di episodi simili, si sono trovati a provare insicurezza e rammarico verso il proprio aspetto.