Secondo i rumor circolati in rete Melissa Satta avrebbe una liaison top secret con il presidente dell’Inter Steven Zhang.

Melissa Satta e Steven Zhang

Melissa Satta ha un nuovo amore? Secondo i rumor circolati in queste ore in rete la showgirl starebbe frequentando il presidente dell’Inter Steven Zhang, con cui si sarebbe scattata un selfie (poi rimbalzato sui social) e con cui si sarebbe scambiata alcuni commenti.

Sulla questione al momento non sono emerse conferme, ma già la foto e lo scambio di messaggio tra i due sono bastati a far avvicendare i rumor sulla vicenda.

La storia con Mattia Rivetti

Per la showgirl quella con il presidente dell’Inter potrebbe essere la prima liaison dopo la sua dolorosa separazione dall’imprenditore Mattia Rivetti, da cui si è separata alcuni mesi fa. Secondo i rumor in circolazione l’imprenditore non sarebbe stato pronto a vivere in maniera seria il rapporto con la Satta che, invece, sarebbe stata pronta per andare a convivere e pensare all’idea di un secondo figlio (dopo Maddox, avuto insieme all’ex marito Kevin Prince Boateng).

La showgirl ha fatto sapere di essere tornata single con un comunicato ufficiale con cui, ancora una volta, chiedeva rispetto per la sua vita privata. “Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine, grazie Melissa”, aveva fatto sapere la showgirl, che a seguire ha preferito non proferire ulteriore parola sull’argomento.