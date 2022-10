Le squadre di X Factor sono state formate. Tra gli artisti scelti ci sono anche i Santi Francesi, scelti da Rkomi. Il duo in passato aveva un nome diverso e aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi, con un nome diverso e un membro in più.

Santi Francesi: da Amici a X Factor

I Santi Francesi sono stati scelti da Rkomi, uno dei giudici di X Factor, per completare la sua squadra. I due artisti sono riusciti a conquistare la fiducia di tutti e quattro i giudici e hanno già mostrato il loro talento. Qualcuno ha notato che i loro volti sono già conosciuti. Anche se hanno cambiato identità, in passato hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

I due artisti si chiamavano The Jab e nel 2017 hanno partecipato al talent show di Maria De Filippi. Con loro era presente anche Davide Buono. I Santi Francesi sono Alessandro De Santis e Maria Lorenzo Francese. Hanno rinnovato il proprio nome, nato dall’unione dei loro cognomi, e anche il loro stile. Si sono presentati alle audizioni con un inedito, Non è così male, che si basa su un pop di matrice indie elettronico, davvero molto originale.

Un brano che ha sorpreso Ambra, che ha dichiarato che fino a quel momento non aveva mai visto qualcuno “arrabbiarsi nel pop”. Sono stati assegnati al roster di Rkomi durante i bootcamp e hanno mostrato una grande padronanza e una grande sicurezza, tanto da superare la seconda fase e convincere il rapper a dar loro una possibilità. Proprio con lui andranno dritti ai Live Show.

Santi Francesi: chi sono?

Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese nascono tra il 1997 e il 1998, il primo a Cuorgnè e il secondo a Ivrea, dove crescono entrambi e fondano il gruppo The Jab, con Davide Buono. Hanno pubblicato il loro primo singolo, Regina, con cui hanno vinto il LigaRockParkContest e hanno aperto la data di Monza del tour di Ligabue del 2016. Nel 2017 entrano a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, ottenendo un discreto successo. Nel 2019 hanno pubblicato il primo album, Tutti Manifesti, che riceve tantissimi consensi. Alcuni brani sono stati scelti come colonna sonora di alcune produzioni, come il docufilm La vera storia di Lidia Maksymowicz e la terza stagione di Summertime. Nel 2020 il gruppo ha cambiato nome ed è diventato un duo. Così nascono i Santi Francesi, grazie alla collaborazione con il produttore Dade. All’attivo hanno un album e diversi singoli di successo. Su Instagram, i Santi Francesi hanno un account che ha raccolto decine di migliaia di follower, ma hanno anche degli account individuali. Dalle foto pubblicate non trapelano particolari dettagli della loro vita privata. La loro carriera è già avviata, ma sicuramente la partecipazione a X Factor potrà regalare a questo duo musicale ancora più successo, permettendo loro di farsi conoscere meglio e di portare su un palco importante la propria musica. I Santi Francesi sono pronti a regalare tante soddisfazioni a Rkomi durante i Live Show.